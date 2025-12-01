FOLLONICA – La Biblioteca comunale della Ghisa di Follonica è tra i beneficiari del Fondo per l’acquisto di libri 2025-2026 stanziato dal Ministero della Cultura. Un contributo di quasi 13mila euro sarà destinato ad implementare il patrimonio librario, per offrire ai cittadini un servizio ancora più ricco.

La cifra erogata sarà infatti utilizzata per l’acquisto di libri e audiolibri, per la sezione adulti e per quella dei ragazzi, acquistando direttamente da librerie locali come previsto espressamente dal Decreto.

“Da sottolineare come il riconoscimento di questo contributo non sia stato affatto scontato – dicono dal Comune -, dal momento che era subordinato alla sussistenza di alcuni requisiti imprescindibili, quali accesso libero e gratuito; offerta, in forma gratuita, almeno dei servizi di prestito o consultazione in sede, per almeno 12 ore la settimana; effettuazione di almeno un evento culturale al mese (ovvero dodici eventi nell’arco di un anno solare), in collaborazione con associazioni culturali o di promozione turistica, scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, istituti culturali; periodi di chiusura al pubblico non superiori alle quattro settimane su base annuale”.

L’assessore alla Cultura del Comune di Follonica Stefania Turini esprime “grande soddisfazione per l’ottenimento di questo contributo da parte del Ministero della Cultura” precisando che “andrà a sostenere non solo le librerie del territorio ma indirettamente anche le scuole follonichesi attraverso l’acquisto di libri da parte della Biblioteca, che potranno così essere presi in prestito dagli insegnanti per l’integrazione delle biblioteche scolastiche. Un grande aiuto quindi per le scuole e gli/le studenti/esse che le frequentano”.

“Si invitano pertanto gli/le insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado a contattare la Biblioteca della Ghisa nella persona della dottoressa Laura Galeazzi per usufruire di questa grande opportunità allo scopo di integrare o creare ex novo le proprie biblioteche di classe (0566/59005 – [email protected])”.