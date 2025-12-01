GROSSETO – Le associazioni Ens, Uici, Tuttiateatro, il Garante della Disabilità del Comune di Grosseto e #solounminuto, con la partecipazione della Provincia di Grosseto e della Commissione provinciale pari opportunità, invitano la cittadinanza a prendere parte alla celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, indetta dall’Onu e ratificata dallo Stato italiano nel 2009.

Quest’anno l’iniziativa porta il titolo: “Persone, non Aggettivi: #ilvaloredelladifferenza”. Un tema che vuole ribadire un principio fondamentale: la disabilità non definisce l’identità di un individuo, né ne esaurisce la complessità. Le persone non sono gli aggettivi che, nel linguaggio comune, rischiano di ridurle a una condizione. Ciascuna persona è portatrice di talenti, competenze e unicità che costituiscono un valore per la comunità. Riconoscere la differenza non come limite, ma come risorsa, significa promuovere una cultura che mette al centro la dignità umana e la piena partecipazione alla vita sociale. Il 3 dicembre diventa così un’occasione per richiamare l’attenzione pubblica sulle conquiste raggiunte, sulle difficoltà ancora presenti e sull’urgenza di costruire una società più equa e inclusiva, dove diritti come istruzione, lavoro, accessibilità e salute siano garantiti a tutti, senza discriminazioni.

Programma della giornata

Ore 15.00 – Piazza Dante Alighieri

Davanti al Palazzo della Provincia, verrà esposta – come già nel 2024 – la bandiera della disabilità, simbolo dei molteplici colori delle diverse condizioni e della ricchezza delle esperienze umane. L’inaugurazione sarà accompagnata da interventi istituzionali. Si terrà un flashmob a cura di Tuttiateatro.

Sala Pegaso – Palazzo della Provincia

La celebrazione proseguirà all’interno con interventi, testimonianze, contributi culturali e performance artistiche. Parteciperanno gli studenti dell’istituto superiore Polo Bianciardi, in particolare il liceo musicale, con esibizioni realizzate appositamente per l’evento.

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi alcuni temi centrali della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, con un focus sull’Articolo 24 – diritto all’istruzione. L’articolo richiama gli Stati a garantire un sistema scolastico realmente inclusivo, capace di valorizzare le capacità individuali, sostenere i percorsi personalizzati e promuovere l’uguaglianza delle opportunità. L’istruzione, infatti, rappresenta il primo luogo in cui il talento e il potenziale di ogni individuo possono essere coltivati e riconosciuti.

Al termine degli interventi è previsto un dibattito pubblico, finalizzato a far emergere criticità, riflessioni e proposte concrete per migliorare i servizi e le pratiche territoriali a favore delle persone con disabilità.

La cittadinanza è invitata a partecipare per celebrare insieme la ricchezza della diversità, il valore dei diritti umani e la forza delle relazioni che costruiscono una comunità più giusta e inclusiva.