GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 1 dicembre 2025

Ariete determinato: inizi il mese con grande energia.

Toro paziente: ti prendi il tempo di cui hai bisogno.

Gemelli brillante: oggi ogni parola arriva a segno.

Cancro dolce: metti sentimento anche nel lavoro.

Leone deciso: ma sai anche lasciare spazio agli altri.

Vergine meticolosa: ma oggi meno rigida del solito.

Bilancia equilibrata: scegli bene dove investire il tuo tempo.

Scorpione profondo: ma oggi ti lasci anche sorprendere.

Sagittario, segno del giorno, sarà ottimista, aperto e propositivo: inizi il mese con entusiasmo e nuove idee.

Consiglio escursione: esplora la Riserva Naturale Bosco Rocconi a Roccalbegna, tra grotte e canyon: l’avventura che cercavi è proprio lì.

Capricorno concentrato: pianifichi con lungimiranza.

Acquario curioso: giornata creativa e stimolante.

Pesci ispirati: ma oggi sai restare con i piedi per terra.