GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 1 dicembre 2025
Ariete determinato: inizi il mese con grande energia.
Toro paziente: ti prendi il tempo di cui hai bisogno.
Gemelli brillante: oggi ogni parola arriva a segno.
Cancro dolce: metti sentimento anche nel lavoro.
Leone deciso: ma sai anche lasciare spazio agli altri.
Vergine meticolosa: ma oggi meno rigida del solito.
Bilancia equilibrata: scegli bene dove investire il tuo tempo.
Scorpione profondo: ma oggi ti lasci anche sorprendere.
Sagittario, segno del giorno, sarà ottimista, aperto e propositivo: inizi il mese con entusiasmo e nuove idee.
Consiglio escursione: esplora la Riserva Naturale Bosco Rocconi a Roccalbegna, tra grotte e canyon: l’avventura che cercavi è proprio lì.
Capricorno concentrato: pianifichi con lungimiranza.
Acquario curioso: giornata creativa e stimolante.
Pesci ispirati: ma oggi sai restare con i piedi per terra.