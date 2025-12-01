GROSSETO – “Scabbia: il ritorno di un’infezione antica”, potremmo così titolare l’appuntamento di questa settimana. Una infezione dimenticata, una malattia della pelle che si credeva confinata al passato, ma che sta invece tornando a farsi sentire.

Quella “scabbia” causata e veicolata dall’acaro Sarcoptes scabiei, oggi in crescita anche nei Paesi industrializzati, è dunque anche in Italia. Storicamente associata a povertà e scarsa igiene, oggi si sta riproponendo a piene mani, soprattutto fra giovani e anziani.

Ai motivi noti, come convivenze ravvicinate e prolungate, il lockdown, la condivisione di ambienti ed oggetti in hotel, ostelli, campeggi, case private, si aggiunge – come spiegano i medici dermatologi – una possibile resistenza dell’acaro stesso alla permetrina, il farmaco più usato per combatterlo.

L’indesiderato soggetto scava minuscole gallerie nella pelle, soprattutto delle mani, piedi, ascelle e genitali, dove vi depone le uova. Insorge così un insopportabile prurito e si attiva un facile contagio. Contagio che si trasmette tramite passaggio da persona a persona attraverso contatto diretto, per cui – vivendo solo due giorni fuori dal corpo – più raramente la trasmissione avviene attraverso l’uso in comune di abiti, lenzuola o asciugamani.

L’infezione non curata può peraltro andare avanti anche decenni senza dare sintomi, ma restando comunque contagiosa. Pare tuttavia che non ci sia da preoccuparsi e che sia anche rapidamente curabile. Quella però che va controllata è la sua diffusione, da prevenire attraverso una profilassi su tutte quelle persone che sono state a diretto contatto con il malato.

Gli stessi ambienti, gli abiti e la biancheria della casa devono pur sempre essere ripuliti, sebbene l’acaro non voli né salti. Il contagio avviene solo per contatto diretto, continuativo pelle a pelle, generalmente per un periodo dai cinque ai venti minuti.

Ne prendiamo atto ma, nonostante queste indicazioni, ci sentiamo però di osservare che forse, quel diffuso costume che vede ai banchi di piazza, di indumenti usati, persone di ogni età misurarseli tranquillamente, sarebbe bene non praticarlo in maniera così disinvolta.

Si afferma, è vero, che ci vuole un contatto di pelle; tuttavia, anche se questo Sarcoptes scabiei non vola né salta, perché dovremmo mai rischiare?! Dato che, impegnati a provare camicie, magliette, giacche ed altri indumenti, sono le persone più diverse e di variegate abitudini e culture, praticare un po’ di accortezza e di rigore ci sembrerebbe non male!

Questo aspetto del poter prendere dai banchi e misurarsi senza accortezze di sorta indumenti e abiti potrà anche essere interpretato da alcuni come un qualcosa di folcloristico e di socializzante, ma forse sarebbe meglio rifletterci un attimo, per non rischiare poi di… doversi grattare!