CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Poco da fare per la Blue Factor, nel posticipo della nona giornata: al Casa Mora il Sarzana fa subito la voce grossa e alla fine i liguri vincono per 8-3. I rossoneri dell’ex Sergio Festa partono sparati e Rubio finalizza un triangolo perfetto per l’1-0. Poi Rubio si mette i panni dell’uomo assist e serve da dietro porta un passaggio al bacio per De Rinaldis che insacca il 2-0 da destra. Ancora un’azione tutta di prima e sempre Rubio si presenta solo davanti a Saitta ed è il 3-0. Pochi secondi e il Castiglione accorcia. Cabiddu dalla sua metà pista tira verso la porta e la deviazione vincente è di Escobar, 3-1.

Nemmeno un minuto e arriva un rigore per i liguri, fallo di Cabiddu su Manrique. Tabarelli in alza e schiaccia fa 4-1. Poi è Manrique che esce da dietro porta e sulla corta respinta sull’alza e schiaccia mette dentro il 5-1. Cabiddu bombarda dalla distanza, centralmente, e fa 5-2. Cabiddu si prende anche un cartellino blu, ma il Castiglione resiste al power play e squadre al riposo. Nella ripresa subito Tabarelli in azione e dalla linea di porta infila sotto la traversa, 6-2. Il Castiglione cerca di reagire e con una bella triangolazione, assist di Escobar, è Lasorsa che fa 6-3. Borsi però ricaccia lontano i maremmani assist di De Rinaldis, 7-3. Poi Borsi atterra Lasorsa in area, Corona sventa il rigore dello stesso Lasorsa. Cabiddu si prende un altro blu, fallo a centropista. Al 16′ Borsi insacca il definitivo 8-3. Da segnalare l’esordio nella massima serie di Filippo Montauti entrato nel finale insieme a Brando Santoni.

Blue Factor Castiglione-Sarzana 3-8

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

SARZANA: Simone Corona, (Alessandro Grossi); Davide Borsi, Santiago Marcelo Manrique Esquibel, Luca Ezequiel Tabarelli Lobos, Xavier Rubio Civit, Lorenzo Angeletti, Jan Munne Mas, Alessio Lavagetti, Francesco De Rinaldis. All. Sergio Festa.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi di Salerno e Alfonso Rago di Giovinazzo.

RETI: pt (2-5) 5’52 Rubio (S), 6’22 De Rinaldis (S), 10’42 Rubio (S), 10’49 Escobar (C), 11’33 rig. Tabarelli (S), 15’13 Manrique (S), 19’22 Cabiddu (C); st 0’34” Tabarelli (S), 2’07 Lasorsa (C), 6’42 e 16’12 Borsi (S).

Serie A1 – 9a giornata 28/29/30 novembre

Teamservicecar Hrc Monza-Trissino 2-8

Why Sport Valdagno-Forte dei Marmi 5-1

Cp Grosseto-Innocenti Cos. Follonica 3-2

Tr Azzurra Novara-Bbc Centropadana Lodi 3-5

Ubroker Bassano-Breganze 7-1

Blue Factor Castiglione-Sarzana 3-8

Cgc Viareggio-Indeco Afp Giovinazzo 17/12

La classifica

Bassano 23 punti; Trissino (8) 22; Hrc Monza 20; Cgc Viareggio (8), Valdagno 18; AW Lodi 16; Cp Grosseto, Sarzana 14; Follonica 11; Forte dei Marmi 7; Castiglione 6; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo (7) 3; Breganze 0

Serie A1 – 10a giornata 6/7 dicembre

Indeco Afp Giovinazzo-Teamservicecar Hrc Monza

Bbc Centropadana Lodi-Cgc Viareggio

Forte dei Marmi-Tr Azzurra Novara

Innocenti Cos. Follonica-Why Sport Valdagno

Breganze-Cp Grosseto

Sarzana-Ubroker Bassano

Trissino-Blue Factor Castiglione 7/12