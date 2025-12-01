GROSSETO – Inaugurazione oggi a Grosseto per Largo Reggimento Savoia Cavalleria. Si tratta della zona di fronte al Misericordia, dove è stato inaugurato anche il monumento al Savoia al centro della nuova rotatoria dell’ospedale. Un momento importante per la città e per il rapporto che Grosseto ha con la presenza dei militari dell’Esercito.

Un momento che è diventato però virael sui social per un errore piuttosto evidente: nel cartello del nuovo Largo c’è scritto “Regimento” con una sola “g”. La foto ha fatto il giro del web e dei social scatenando l’ironia dei grossetani e non solo.

Un errore certo può capitare, ma quando si vede scritto su un cartello ufficiale della toponomastica cittadina è naturale diventare l’oggetto dello sberleffo di giornata.

La cerimonia di inaugurazione

Grosseto ha il suo “largo Savoia cavalleria”: è stata inaugurata questa mattina la nuova denominazione della rotatoria che insiste su via Senese all’altezza del Misericordia, all’ingresso del capoluogo. Presenti, oltre al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e all’assessore alla Tomponomastica Fabrizio Rossi, anche diverse autorità tra cui il prefetto Paola Berardino, il comandante del Reggimento Savoia cavalleria colonnello Giandomenico Di spirito e il presidente dell’Aps Savoia cavalleria Cosimo Lariccia.

Nell’occasione è stato anche svelato il monumento “La carica” donato proprio dall’Aps presieduta da Lariccia: un’opera a cura dell’architetto Alessandro Ghiringhelli. E realizzata dall’artista Saverio Di Spirito. L’installazione ritrae un momento della carica di Isbuscenskij, episodio storico che ebbe luogo il 24 agosto 1942 nei pressi del villaggio russo a ridosso del fiume Don. Qui gli italiani affrontarono un reparto di 2mila siberiani, trincerati a difesa e dotati di armi automatiche e mortai. Nonostante l’era moderna, i cavalieri italiani caricarono, colpendo e travolgendo i soldati russi che non si aspettavano un attacco simile.

“Ospitare il Savoia cavalleria – spiega il sindaco Vivarelli Colonna – una formazione di primissimo livello nel panorama nazionale, è stato, è e sarà sempre un vanto per la nostra terra. La duplice iniziativa odierna, la denominazione toponomastica e l’installazione dell’opera “La carica”, va a rendere ancor più indissolubile e granitica questa sinergia. La nostra comunità – conclude il sindaco – accoglie con fierezza i suoi militari e, con questa dedica, siamo certi di restituire alla città un angolo urbano arricchito di un profondo valore storico e identitario”. Molto soddisfatto l’assessore alla Toponomastica, Fabrizio Rossi, che ha curato da vicino tutte le fasi dell’intitolazione e dell’installazione del monumento. “Come assessore a Toponomastica e Urbanistica, la mia attenzione si concentra sull’ordinamento e sulla valorizzazione del nostro territorio. L’intitolazione di un’area strategica e visibile della città a “largo Savoia Cavalleria” rappresenta un atto formale di grande peso. Non si tratta solo di apporre una targa, ma di integrare la storia e l’identità di questo Reggimento nel tessuto urbano di Grosseto, rendendolo parte integrante della nostra memoria civica. Quando l’Aps Savoia Cavalleria, guidata dal presidente Cosimo Lariccia, che ringrazio, ha presentato questa bellissima idea in occasione del trentennale dell’arrivo di questo reparto di prim’ordine, ci siamo messi immediatamente a disposizione affinché potesse divenire realtà in tempi rapidi: il mio assessorato – prosegue Rossi – ha gestito con piacere l’intero iter burocratico e procedurale, garantendo che il percorso che porta alla denominazione di un’area pubblica e alla posa di un monumento fosse snello ed efficace. Questo gesto non ha solo un valore celebrativo, ma è un investimento civico nella memoria storica della nostra comunità”.

Commosso l’intervento del comandante del Reggimento, il colonnello Di Spirito. “Grazie ai tantissimi amici del Savoia, alle cravatte rosse di ieri e di oggi, ai comandanti che mi hanno preceduto e ci hanno spinto con entusiasmo nell’impresa. Ringrazio il generale Bernacca, Aquila uno, comandante della brigata Folgore, sempre vicino ai suoi cavalieri paracadutisti e che anche in questo momento così significativo per noi ha voluto essere presente. La carica d’acciaio che vedete oggi ergersi di fronte a noi vuole essere un omaggio ai nostri concittadini, a ricordo e in onore degli eroi di ogni tempo che hanno forgiato lo spirito del Reggimento e intriso di epica memoria il nome Savoia cavalleria. Ovviamente il palese richiamo corre al 24 agosto 1942, a Isbuscenskij, dove Savoia cavalleria non si arroccò a difesa, nonostante le soverchianti forse nemiche, bensì, spiegato lo stendardo, caricò arditamente senza esitazioni sbaragliando le linee nemiche e scrivendo pagine di storia”.