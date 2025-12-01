GROSSETO – Con un primo tempo da stropicciarsi gli occhi la Gea Grosseto passa anche sul campo del Cus Pisa vincendo 80-73 e proseguendo la fuga in solitaria in vetta al campionato di divisione regionale 1 (foto d’archivio di Stefano Venezia). I ragazzi di Silvio Andreozzi hanno costruito il loro nono successo nei primi venti minuti, poi, anche a causa delle improvvise assenza di Ignarra, Furi e Romboli, hanno rallentato, mentre la formazione di casa è cresciuta ed è riuscita a ridurre sensibilmente un ritardo che all’inizio del terzo quarto ha toccato addirittura i 31 punti. Una vittoria, insomma, tranquilla per il quintetto biancorosso, che nelle prime due frazioni non ha sbagliato praticamente niente, collezionando 47 punti in attacco e concedendo appena 24 punti ai pisani. Nella ripresa, a causa di un calo di concentrazione, di un pizzico di stanchezza (Banchi e Liberati hanno giocato tutti e 40 i minuti), il confronto si è fatto più equilibrato, con la Gea comunque saldamente avanti, che ha saputo gestire bene il finale, conservando un ampio margine.

La Gea è sembrata insomma pronta ai due esami di maturità che l’attendono in questa settimana: mercoledì in via Austria contro un brutto cliente come il Basket Donoratico e sabato sul campo della Libertas Lucca, che cercherà di riprendersi il primo posto dopo il ko di Pescia.

Davide Liberati a Pisa è stato ancora una volta il migliore (25 punti, 5/da due, 4/9 da tre, 3/5 dalla lunetta, con 8 rimbalzi e quattro assist), in doppia cifra anche Scurti (4/5 da due, 2/4 da tre, con 7 rimbalzi), Banchi (1/5 da due, 3/10 da tre), Mari (2/3 da due 2/9 da tre), Ense (3/6 da tre, 3/4 nei liberi).

“Sono contento del comportamento nei primi due quarti – ha sorriso Andreozzi – Siamo stati super in attacco, ma mi è piaciuta l’aggressività in difesa. Non ci sono state insomma sbavature. Nel terzo quarto, dopo aver raggiunto i 31 punti di vantaggio, abbiamo avuto un calo di concentrazione. Ma è anche vero che il Cus Pisa è cresciuto e ha ridotto sensibilmente il ritardo, anche se non abbiamo avuto nessun problema a portare a casa i due punti. Eravamo cortissimi, ma grazie a Ciacci e Malentacchi, che si sono fatti trovare pronti in ogni occasione, tutto è filato liscio”.

I risultati della 10a giornata di andata: Libertas Lucca-Bellaria 70-59, Uisp Donoratico-Carrara Legends 71-51, Invictus Livorno-Lucca Sky Walkers 73-59, Nicola Chimenti Livorno-Vela Viareggio 76-75, Cus Pisa-Gea Grosseto 73-80, CMB Carrara-Shoemakers Monsummano 74-85, Basket Calcinaia-Cestistica Audace Pescia 72-74, Castelfranco Frogs-Valdicornia 62-68.

La classifica: Gea Grosseto 18 punti; Libertas Lucca 16; Cestistica Audace Pescia, Valdicornia 14; Lucca Sky Walkers, Monsummano 12; Vela Viareggio, Bellaria, Donoratico, Calcinaia 10; Carrara Legends, Invictus Livorno 8; Nicola Chimenti, CMB Carrara 6; Castelfranco 4; Cus Pisa 2.

Cosmocare Cus Pisa-Gea Basketball Grosseto 73-80

CUS PISA: Burgalassi 10, Spagli 2, Fiorindi 11, Colombini, Ricci 4, Spagnolli 14, Malfatti 14, Siena, Giannelli 2, Apolloni, Quarta 16. All. Giuntoli.

GEA GROSSETO: Banchi 13, Scurti 16, Fommei, Ciacci, Liberati 25, Malentacchi 3, Ense 12, Mari 11, Grascelli, Venezia. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Bettazzi di Firenze e Galeotti di Vicchio.

PARZIALI: 9-26, 24-47; 45-59.

USCITO PER FALLI: Fiorindi.

STATISTICHE GEA: 12/23 tiro da due, 15/44 da tre, 11/17 nei liberi; 37 rimbalzi (31 difensivi), 14 palle recuperate (12 perse), 16 assist.