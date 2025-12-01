GROSSETO – «La ditta esterna che se ne occupa dovrà scusarsi con la città» l’assessore comunale Fabrizio Rossi, parlamentare di Fratelli d’Italia, interviene sulla targa sbagliata di ‘largo Savoia cavalleria’. Sulla targa, scoperta oggi, Reggimento è scritto

«Le targhe relative alla toponomastica cittadina vengono realizzate da un’azienda esterna che ha in essere un accordo con il Comune» prosegue Rossi.

«Gli uffici municipali non hanno dunque alcuna responsabilità riguardo l’errore riscontrato questa mattina alla scopertura della targa dedicata all’intitolazione del ‘largo Savoia cavalleria’».

«Ci tengo a ribadirlo anche e soprattutto per difendere la dignità e il buon lavoro di tutto il comune di Grosseto e di tutti coloro che con grande impegno hanno reso possibile questa importante giornata per la città.

«Il cartello verrà immediatamente sostituito. E di certo sarà mia premura adoperarmi per fare in modo che ditta che attualmente si occupa di questi lavori si scusi pubblicamente con il comune di Grosseto» conclude Rossi.

I precedenti in Maremma