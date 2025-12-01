GROSSETO – Trasferta a Pontedera a testa altissima per gli Under 12 del Grosseto Rugby Club fra divertimento, esperienza ma soprattutto bel gioco. In terra pisana i baby biancorossi hanno fatto registrare una vittoria per 4-2 contro il Bellaria e due sconfitte, una per 6-3 contro i rodati Titani ed una di misura, per 2-1, contro i coetanei del Lucca.

Per i grifoncini debutto con la sua prima meta per Mike che con il suo impegno è riuscito a vincere le sue incertezze, ma giornata ricca di emozioni anche per Rebecca, che è riuscita dopo vari tentativi a segnare la sua prima meta. Teseo come sempre si è distinto tra i suoi pari età e per finire Ariel continua positivamente il suo cammino di crescita, lottando come un leone e facendo sentire la sua presenza. “Bravi ragazzi – hanno detto i tecnici grossetani – ancora miglioramenti, in attesa che rientrino gli indisponibili Matthias, fermo per infortunio, Mathias, influenzato, e Niccolò”.