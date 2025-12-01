GROSSETO – Nell’ultima assemblea consortile è stato approvato il piano delle attività di bonifica. E’ lo strumento di maggiore importanza per l’attività quotidiana del Cb6 perché definisce gli interventi di manutenzione ordinaria finanziati direttamente dai cittadini attraverso il contributo consortile. Sono previsti 1.069 interventi su circa 1.700 chilometri di corsi d’acqua, per un importo che passa dai circa 11,85 milioni del 2025 ai circa 12,22 milioni del 2026.

«Gran parte di questi lavori, soprattutto in provincia di Grosseto – afferma Francesco Corridori, tecnico dell’area manutenzione e responsabile della stesura del Pab – sono eseguiti direttamente dal nostro ente. Questo ci permette di risparmiare oltre 3 milioni rispetto a quanto spenderemmo se gli stessi interventi fossero affidati a ditte esterne».

Lavori per oltre tre milioni e mezzo saranno eseguiti sull’unità idrografica Destra Ombrone, per un milione e mezzo sulla Sinistra Ombrone, per tre milioni sull’Albegna e per 4,1 milioni sulla Pianura Grossetana. «Ciò che i contribuenti di ciascuna unità idrografica versano come contributo di bonifica – sottolinea Corridori – viene utilizzato per i lavori nella stessa unità».