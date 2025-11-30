Foto di repertorio

﻿GROSSETO – Una rete per tempo e il Grosseto ritorna ai tre punti con il 2-0 corsaro Vivialtotevere Sansepolcro, nella quattordicesima di campionato (foto d’archivio di Paolo Orlando). A sette giorni dalle fatiche del derby i torelli collezionano un’altra prestazione quadrata contro un rivale legnoso, bravo a limitare i danni e capace di impegnare Marcu in un paio di occasioni. Al 7′ Benedetti rispolvera la sua verve offensiva col tocco dell’1-0, in un primo tempo con occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa la grinta di bomber Marzierli regala ai suoi il raddoppio al 10′.

Tengono il passo sia Altopascio che Seravezza, entrambi autori di un successo esterno e sempre a meno cinque, ma si allunga in generale la classifica del girone E.

Questa la formazione dell’Us Grosseto: Marcu, Ciraudo, Ampollini, Gonnelli, D’Ancona, Della Latta, Fiorani, Barella, Riccobono, Benedetti, Marzierli, A disposizione: Romagnoli, Gerardini, Bacciardi, Bellini, Montini, Ciabuschi, Italiano, Brenna, Regoli. All. Indiani.