GROSSETO – E’ stato un successo che vale oro quello del Circolo Pattinatori Grosseto che, battendo il Follonica in un derby ad alta tensione, sale a 14 punti, appena tre lunghezze in meno rispetto al girone d’andata 2024-25, con quattro gare da disputare, due delle quali interne (foto di Elisa Giacomi).

Mister Massimo Mariotti, però, continua a guardare indietro. “Abbiamo ottenuto tre punti importanti per la classifica – ha commentato – indipendentemente allo gambetto al Follonica che comunque, sportivamente, rimane una tappa importante della mia vita. Ho passato lì sei anni, un anno da ragazzo, quando venni via da Grosseto, e cinque anni da capo allenatore, vincendo tutto che c’era da vincere. Chiaramente, ora alleno a Grosseto e siamo contenti anche per aver dato soddisfazione alla società, ai ragazzi, alla città o a chi ci segue; un successo che serve anche per cercare di aumentare anche il movimento. Ora chi è indietro in classifica lo è molto di più, perché io guardo ancora indietro, allo stesso tempo sabato andiamo a Breganze. Non pensiamo che sarà una partita facile, perché non ci sono partite facili quest’anno, però diciamo che nella parte finale del girone d’andata, tolta la trasferta di Trissino abbiamo tre gare grazie alle quali possiamo continuare a scalare la classifica. Se riusciamo a fare 18-19 punti possiamo pensare anche alla Coppa Italia”.

Una serata magica al Parri. “Cosa mi è piaciuto di più? Premettendo che devo fare i complimenti anche al Follonica – ha continuato il tecnico – perché ha fatto un’ottima gara, è stata una partita equilibrata. Innanzitutto ho gradito il fatto che i ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, poi mi è piaciuta la personalità e l’atteggiamento con cui siamo entrati in campo e nonostante fossimo andati sotto 1-0, in un momento in cui avevamo il predominio territoriale, siamo stati bravi a rimanere in partita e a ribaltare la partita entro la fine del primo tempo. A inizio ripresa abbiamo preso subito il 2-2 e lì è tornato l’equilibrio, potevamo segnare noi, potevano segnare loro. Forse siamo stati un pochino più determinati a voler vincere questa partita”.

Mariotti, come al suo solito non fa graduatorie di merito: “Tutti bravi, dal portiere a tutti i giocatori che sono entrati. E’ chiaro che l’ultimo goal l’ha fatto Francisco Barraga e rimane nella mente quello, ma io da allenatore guardo tutta la partita, guardo ognuno di loro quello che ha dato per la squadra, perché se Franco Scarso non para la punizione di prima non potevamo festeggiare; tutti hanno messo il suo tassello, il suo pezzo nella partita dal primo all’ultimo di quelli che sono entrati in pista e soprattutto anche chi non è entrato in pista che fa parte del gruppo, si allena con professionalità. Da Luca Squarcia a Mattia Giabbani e un plauso a Filippo Schiavo, che sono due partite che non lo metto in campo e di questo me ne dispiace, ma è un ragazzo che si allena in maniera serissima e devo trovare il giusto spazio anche a lui”.

Il successo del derby è stato accolto con soddisfazione dal gruppo del Circolo Pattinatori, che continua a rimanere con i piedi per terra. “Abbiamo disputato una grande partita – ha commentato Stefano Paghi – ma la cosa più importante è che abbiamo dato continuità ai nostri risultati”.