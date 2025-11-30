GIUNCARICO – Aggiornamento ore 9: Secondo Daniela, una nostra lettrice, si tratterebbe della Banda di Magliano in Toscana con il Maestro Rolando Gregori.
News ore 8.24: La foto che vi proponiamo oggi è stata scatta a Giuncarico, nel comune di gavorrano, nella piazza del centro storico.
Quella che si vede è una banda (ma di dove?). Non sappiamo chi sia l’uomo che tiene in mano una targa con quella che sembra essere la foto di un bambino piccolo.
La foto potrebbe risalire agli anni 90.
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
