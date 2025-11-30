GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 30 novembre 2025

Ariete, segno del giorno, sarà diretto, energico, trainante: oggi sei tu a dare il via alla giornata.

Consiglio escursione: percorri il Sentiero delle Fonti dell’Albegna sul Monte Labbro: natura aspra, panorami vasti, energia allo stato puro.

Toro posato: oggi scegli la compagnia giusta.

Gemelli coinvolgente: giornata perfetta per socializzare.

Cancro protettivo: ma oggi anche più dinamico.

Leone solare: guidi senza sforzo.

Vergine disponibile: sei di grande aiuto.

Bilancia saggia: oggi il tuo consiglio vale oro.

Scorpione intenso: ma oggi più aperto al dialogo.

Sagittario vivace: ma oggi con un pizzico di nostalgia.

Capricorno riflessivo: giornata di bilanci.

Acquario curioso: una nuova proposta ti stuzzica.

Pesci dolci: oggi lasci spazio alle emozioni.