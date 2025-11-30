GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 30 novembre 2025
Ariete, segno del giorno, sarà diretto, energico, trainante: oggi sei tu a dare il via alla giornata.
Consiglio escursione: percorri il Sentiero delle Fonti dell’Albegna sul Monte Labbro: natura aspra, panorami vasti, energia allo stato puro.
Toro posato: oggi scegli la compagnia giusta.
Gemelli coinvolgente: giornata perfetta per socializzare.
Cancro protettivo: ma oggi anche più dinamico.
Leone solare: guidi senza sforzo.
Vergine disponibile: sei di grande aiuto.
Bilancia saggia: oggi il tuo consiglio vale oro.
Scorpione intenso: ma oggi più aperto al dialogo.
Sagittario vivace: ma oggi con un pizzico di nostalgia.
Capricorno riflessivo: giornata di bilanci.
Acquario curioso: una nuova proposta ti stuzzica.
Pesci dolci: oggi lasci spazio alle emozioni.