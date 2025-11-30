GROSSETO – Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, presso un centro di accoglienza situato in via Castiglionese, nella zona nord della città, dove una lite tra due giovani stranieri è degenerata in un gesto impulsivo.

Secondo quanto ricostruito, un ragazzo di circa 20 anni, al culmine del diverbio con un connazionale, avrebbe sferrato un pugno contro una vetrata, frangendola. Il gesto ha provocato ferite profonde al braccio e alla mano, con una significativa perdita di sangue.

Sul posto sono intervenuti con tempestività i sanitari della Croce Rossa Italiana di Grosseto, supportati da un’automedica. I soccorritori, constatata la gravità delle lesioni e l’abbondante emorragia, hanno applicato un tourniquet per fermare il flusso di sangue e stabilizzare le condizioni del giovane.

L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni, sebbene serie, non sarebbero al momento considerate in pericolo di vita.