Foto di repertorio

MASSA MARITTIMA – La massetana Irene Machetti di nuovo protagonista nelle arti marziali, stavolta ai Campionati Nazionali CSEN di karate, una manifestazione che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Con i colori dell’Accademia dello Sport di Livorno e sotto la guida del Maestro Alessio Magnelli, Machetti ha fatto il suo ingresso sul tatami in tarda serata, protagonista nella categoria seniores femminile – kata. Con grande concentrazione e un’esecuzione tecnica di alto livello, ha superato diverse avversarie conquistando l’accesso alla finale. Una prova intensa e combattuta l’ha portata a un passo dal gradino più alto del podio, aggiudicandosi comunque una prestigiosa medaglia d’argento e il titolo di vice campionessa nazionale.