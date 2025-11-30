CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sconfitta in serie A2 nell’esordio di campionato per la Blue Factor, battuta a Viareggio dai Pumas Ancora per 3-1. Tutte vincenti invece le rose giovanili, che vincono con le viareggine e nel derby maremmano.

Inizia con un ko il campionato di serie A2 per la Blue Factor: al pala Barsacchi la Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio batte i biancocelesti per 3-1. Una gara comunque equilibrata con il Castiglione capace di rispondere colpo su colpo ai viareggini, e rimanere in gara fino alla fine. Il vantaggio del Viareggio addirittura con il Castiglione in superiorità numerica, blu a Pezzini: Poletti in contropiede batte Bussotti per l’1-0. Il 2-0 nel finale di prima frazione con Pesavento che esce da dietro porta e mette dentro. Nella ripresa il Castiglione cambia marcia e accorcia con Diego Bracali a 6′ dalla fine. Bussotti ipnotizza Pesavento sulla punizione del decimo fallo e con il Castiglione alla ricerca del pari con il quinto uomo di movimento Marchetti segna il definitivo 3-1 a una manciata di secondi dalla sirena.

A2 Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-1

NOVA MEDICEA PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Ernesto Maggi, (Gabriel dal Torrione); Francesco Carrieri, Matteo Marchetti, Francesco Poletti, Simone Bigatti, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (2-0) 5’43 Poletti (V), 23’02 Pesavento (V); st 14’01 D.Bracali (C), 24’20 Marchetti (V).

Bella partita al Csa Mora dell’Under 23 della Blue Factor (nelle foto), che alla fine batte per 8-3 il Cgc Viareggio. Gara sempre nelle mani dei ragazzi di Federico Paghi che chiudono i conti già nel primo tempo avanti per 5-0. Nella ripresa castiglionesi in controllo fino all’8-3. In rete per i maremmani Matteo Faelli con una tripletta, e reti di Filippo MOntauti, Diego Bracali, Esquibel, Santoni e Giulio Donnini.

U23 Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 8-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, Samaal Shareef; Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Brando Santoni, Filippo Agresti, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Federico Paghi.

CGC VIAREGGIO: Filippo Poletti, (Tommaso Casentini); Lorenzo Larini, Gabriele Facchini, Morgan Cozzani, Iacopo Pellegrini, Thomas Puccinelli, Gregorio Antonini. All. Niccolò Puccinelli.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (5-0) 1’19 Faelli (C), 5’05 F.Montauti (C), 12’04 Faelli (C), 13’36 D.Bracali (C), 19’05 Esquibel (C); st 10’35 Antonini (V), 13’24 Santoni (C), 14’28 Donnini (C), 22’34 Larini (V), 23’15 Cozzani (V), 23’38 Faelli (C).

Under 23 zona 4 – 4a giornata 28 novembre

Versilia H.Forte-Spv Viareggio 5-1

Sarzana-Pumas Viareggio B 6-2

Blue Factor Cast.-Cgc Viareggio 8-3

Follonica-Pumas Viareggio A 0-5

La classifica

Sarzana (3), Versilia H. Forte (2), Follonica (2), Castiglione (3) 6 punti; Pumas Viareggio A (2), Pumas Viareggio B (2) 3; Spv Viareggio (3), Cgc Viareggio (3) 0

Under 23 zona 4 – 5a giornata 12 dicembre

Cgc Viareggio-Spv Viareggio

Versilia H.Forte-Pumas Viareggio B

Follonica-Sarzana

Blue Factor Cast.-Pumas Viareggio A

Spettacolare vittoria per l’Under 17 Lo Scoiattolo Castiglione che al pala Barsacchi batte in rimonta i Pumas Ancora Viareggio per 4-3. I versiliesi dopo aver subito il gol in apertura di Turbanti, ribaltano tutto e si portano alla fine del primo tempo sul 3-1. Nella ripresa cambia tutto e arriva la clamorosa rimonta vincente. A decidere la doppietta di Diego Bracali e il gol di Agresti.

U17 Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione 3-4

PUMAS VIAREGGIO A: Bianca Bertolucci, (Nicola Mutti); Edoardo Barsotti, Federico Frosina, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Samuele Barsaglini, Natan Francesconi. All. Mirko Bertolucci.

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Massimo Stoluto, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: PierPaolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (3-1) 1’44 Turbanti (C), 10’45 rig. Barsaglini (V), 13’10 e 15’19 Benvenuti (V); st 14’48 pp D.Bracali (C), 16’04 Agresti (C), 17’17 D.Bracali (C).

Under 17 zona 4 – 7a giornata 30 novembre

Pumas Viareggio B-Cgc Viareggio

Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione 3-4

Riposa Sarzana

La classifica

Castiglione (6) 15 punti; Pumas Viareggio (5) 12; Sarzana (5) 9; Cgc Viareggio (5) 3; Pumas Viareggio B (5) 0

Under 17 zona 4 – 8a giornata 7 dicembre

Lo Scoiattolo Castiglione-Sarzana

Pumas Viareggio A-Cgc Viareggio

Riposa Pumas Viareggio B

Derby combattuto in Under 15 al Casa Mora: alla fine però il Castiglione La Scala liquida il Cp Grosseto A per 5-3 e rimane solitario in vetta alla classifica. Nei biancocelesti di Michele Achilli assente Filippo Bagnoli, e il Grosseto di Massimo Mariotti cerca di contrastare in tutti i modi il Castiglione, anche con una difesa a zona. In rete per i castiglionesi Pucillo, Bacci e Giabbani nel primo tempo chiuso avanti 3-1 e Stoluto e Sforzi nella ripresa per il 5-3.

U15 La Scala Castiglione-Cp Grosseto B 5-3

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi. All. Michele Achilli.

CP GROSSETO B: Andrea Conti; Edward Convertiti Mann, Alessio Tonini, Alexander Convertiti Mann, Leonardo Boni, Victor Celata, Gregorio Sensi, Tommaso Spinosa. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Flavio del Viva di Follonica.

RETI: pt (3-1) 1’50 Pucillo (C), 15’14 Spinosa (G), 16’41 Bacci (C), 19’53 Giabbani (C); st 3’14 rig. A.Convertiti Mann (G), 3’33 Stoluto (C), 11’49 A.Convertiti Mann (G), 14’22 Sforzi (C).

Under 15 zona 4 – 8a giornata 29 novembre

La Scala Castiglione-Cp Grosseto A 5-3

Cp Grosseto B-Bluoptik Follonica 1-10

Forte dei Marmi-Sarzana B 2-4

Cgc Viareggio-Startit Prato 10-0

Rotellistica Camaiore-Sarzana A 13/12

Siena-Spv Viareggio 4-4

La classifica

Castiglione 24 punti; Cgc Viareggio 22; Sarzana A (7) 18; Cp Grosseto A, Follonica 16; Sarzana B 12; R.ca Camaiore (7) 11; Spv Viareggio 5; Forte dei Marmi(7) 4; Prato (7) 3; Siena 2; Cp Grosseto B 0

Under 15 zona 4 – 9a giornata 6 dicembre

Sarzana B-Bluoptik Follonica

Cp Grosseto A-Cgc Viareggio

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio

Sarzana A-Cp Grosseto B

Siena-La Scala Castiglione

Startit Prato-Forte dei Marmi