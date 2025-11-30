GROSSETO – «Aids, questo ospite così indesiderato ma sempre presente. Ancora ammantato di vergogna e pregiudizio; pensiamo che ignorarlo lo faccia scomparire, ma non pensiamo invece che lo rendiamo più subdolo» inizia così la lettera di Don Enzo Capitani presidente Ceis di Grosseto e direttore della Caritas diocesana di Grosseto.

«Grosseto, fine anni ‘80 e primi ‘90. Una voce anzi un nome sconvolge il mondo dei tossicodipendenti: Aids. La paura del non sapere cosa sia e la certezza che esso conduca alla morte dopo mesi di sofferenze e di ricovero nel “reparto di isolamento”, solo più tardi cambiato “malattie infettive”, aumentava nel tossicodipendente la voglia ancora più forte di fuggire la realtà e la consapevolezza, a quel tempo, di essere condannati a morte, per cui era meglio morire con un’overdose che Attraverso una sofferenza incurabile».

I malati nei reparti

«Persone ammalate e famiglie intere venivano condannate prima alla solitudine al sospetto e al giudizio; poi si scoprì che non riguardava solo i tossicodipendenti ma tutti. Ed allora si passò, oltre al giudizio, anche alla falsa compassione. Come non ricordare i giovani che sono morti che mi imploravano di non lasciarli soli nel momento della morte, che chiedevano una carezza… Oppure come quella ragazza che mi implorava di dire al dottore di staccare le macchine, e alla mia risposta decisa: “No, non possono farlo” la replica della ragazza fu: “allora prega il tuo Dio di farmi morire presto”. Fu questo il nostro ultimo saluto: nel pomeriggio è morta finalmente in pace» prosegue don Enzo.

«Come dimenticare, un giorno durante un colloquio con un ragazzo del programma terapeutico mi sentii rivolgere questa domanda: “Sai, Enzo che differenza c’è fra me e te?”. Rimasi in silenzio per cercare una risposta plausibile, ma lui mi prevenne dicendomi: “vedi Enzo la differenza la fa il mio orologio che suona ogni tre ore per ricordarmi di prendere le medicine; il tuo no!”. Come dargli torto?».

I medici

«E non si può non ricordare coloro che hanno portato la speranza al di là del dolore: per primo il personale medico pionieristico, e poi i volontari. Il dottor Giomi è stato il primo che si è dedicato con umanità e professionalità a questa infezione. Il dottor Mario Toti che ha fatto nascere il reparto, lo ha fatto crescere, l’ha reso uno dei reparti più all’avanguardia con team medico e infermieristico sempre più all’altezza; fino a giungere ai nostri giorni, alla dottoressa Nencioni e alla sua equipe che ha portato avanti la crescita e l’importanza del reparto» prosegue.

I volontari

«Non si può tacere neanche l’impegno dei volontari dell’associazione “La Strada” che in quei primi anni si è inventato un hospice In una casa privata dove far morire le persone sole, con un’assistenza ventiquattr’ore, uno psicologo che accompagnava nel cammino della malattia con colloqui e gruppi di sostegno per gli ammalati, le famiglie e i volontari» prosegue don Enzo.

Oggi

«Oggi la situazione è letteralmente cambiata. È vero non è stato ancora trovato il vaccino e forse non si troverà mai, ma la ricerca ha comunque elaborato farmaci che permettono la cronicizzazione della malattia e quindi la convivenza. Ma il virus è comunque presente e le precauzioni vanno sempre tenute alte. Ancora oggi si tende a non parlarne, o semplicemente a nascondersi dietro sigle che, ne sono convinto, i più non comprendono».

«Con questo atteggiamento tendiamo ancora una volta a rimuovere dal nostro immaginario la paura, ad esorcizzarla e a dimenticare. Eppure sono delle persone siano esse defunti, medici o volontari; quando si tratta di persone l’oblio non è la strada da percorrere per crescere in umanità. Io ricordo».