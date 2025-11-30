GIUNCARICO – Giornata festa in tutti i sensi a Giuncarico, nel comune di Gavorrano, dove ieri (sabato 29 novembre) per inaugurare la nuova pista polivalente del paese è arrivato anche il presidente della Regione. È stato proprio Eugenio Giani insieme alla sindaca Stefania Ulivieri a tagliare il nastro della nuova struttura sportiva riqualificata e restituita alla comunità dopo un investimento di quasi mezzo milione di euro.

A scendere in campo nella prima partita improvvisata sul nuovo campo da tennis, insieme al presidente ha preso in mano la racchetta anche l’assessore regionale Leonardo Marras.

All’inaugurazione erano presenti anche l’onorevole Marco Simiani e gli assessori della giunta di Gavorrano: il vicesindaco Daniele Tonini, Francesca Mondei, Simon Brunetti e Massimo Borghi.

E l’inaugurazione della pista polivalente ha anche aperto il programma di Olea, la due giorni dedicata all’olio extravergine, giunta quest’anno alla terza edizione. Non soltanto una semplice festa dell’olio, ma un evento che mette insieme fino a stasera, domenica 30 novembre, sapori, tradizioni, musica, arte e artigianato e cultura (qui trovi il programma).

Tante le iniziative in programma con diversi punti ristoro e tante occasioni di divertimento e aggregazione. Un’occasione anche per scoprire il borgo medievale di Giuncarico che soltanto in questi giorni si trasforma in una grande area pedonale dove anche i più piccoli possono muoversi e giocare liberamente.

Anche quest’anno Olea è stata organizzata da Giuncarico Trails con la collaborazione de Il Mandorlo e con il patrocinio del Comune di Gavorrano. Presenti anche gli artigiani di Confartigianato e uno stand del Distretto biologico Colline della Pia.