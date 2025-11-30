BAGNO DI GAVORRANO – Segno X per il Follonica Gavorrano, fermato sull’ 1-1 in casa dallo Sporting Club Trestina dopo una buona ora di gioco, subendo il pari nelle ultime battute di gara.

Il primo lampo arriva al 4′ ed è ad opera di Bellini, che sulla sinistra salta un avversario e calcia da posizione angolatissima, colpendo un palo clamoroso.

Lo Sporting Trestina risponde al 12′ con un’azione manovrata che porta Giuliani al tiro sul cross basso di Mercuri, la palla termina sopra la traversa.

Le due squadre si equivalgono in mezzo al campo e il Follonica Gavorrano si riporta in fase offensiva al 23′ recuperando un pallone sulla trequarti, Mutton arriva al tiro dal limite ma spara alto.

Un minuto più tardi Arrighi sulla destra la mette tesa per Bellini, che cerca la girata non trovando la porta.

Al 28′ i biancorossoblù strappano applausi dopo un bel contropiede che porta Marino al tiro dal limite, la palla sfiora la traversa.

Dieci minuti dopo Mutton imbuca bene per Bellini, che calcia di prima intenzione trovando la risposta del portiere.

Al 43′ l’arbitro concede un calcio di rigore al Trestina per un’uscita di Pacini su De Meio. Dal dischetto Mercuri si fa ipnotizzare da Pacini, che si tuffa alla sua sinistra e neutralizza il penalty.

Capovolgimento di fronte, dall’altra parte il Follonica Gavorrano va in contropiede con Bellini, che viene steso da Bonifacio in area. L’arbitro fischia calcio di rigore in favore dei biancorossoblù. Giordani invece non sbaglia, calcia centrale e porta il Follonica Gavorrano in vantaggio al 48′, con la prima frazione che si chiude sull’1-0.

Al rientro dagli spogliatoi arriva subito un’opportunità per Pescicani, che dal limite calcia centrale.

Al 4′ il tiro di Giordani da posizione defilata termina con Bonifacio che devia in angolo. Sul corner arriva il colpo di testa di Matteucci finisce a lato.

Al 12′ il Follonica Gavorrano trova anche il gol con Mutton sulla respinta del portiere sul tiro di Pescicani, l’arbitro vede una carica su Bonifacio e annulla.

I biancorossoblù premono e al 14′ Pescicani effettua un tiro a giro che colpisce clamorosamente traversa e palo, uscendo dallo specchio.

Passa un minuto e i minerari sfiorano ancora il gol con Mutton, che in girata mette a lato di un soffio.

Al 16′ Giordani la mette sulla testa di Bellini, che colpisce bene ma trova la parata del portiere in tuffo.

Il Follonica Gavorrano non riesce a trovare il raddoppio e al 42′ Bernardini atterra Confessore in area, l’arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Giuliani, che non sbaglia e porta il punteggio sull’1-1.

Al 45′ Proietti Zolla su schema da calcio piazzato impegna Pacini, che devia in corner.

L’arbitro concede 5′ di recupero, durante i quali non arrivano occasioni significative, con il match che termina sull’1-1.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Bernardini, Matteucci, Bellini (28′ st Remedi), Marino, Mutton, Fremura (43′ st Maltoni), Proietti, Pescicani, Arrighi (24′ st Ferretti), Giordani (31′ st Maurizi). A disposizione: Poggiolini, Bucci, Bianchi, Pimpinelli, Crasta. All. Brando.

SPORTING TRESTINA: Bonifacio, Ubaldi, Bussotti (10′ st Proietti Zolla), De Meio, Mercuri, Ferri Marini (19′ st Tolomello), Nouri (19′ st Dottori), Giuliani, Ferrarese, Dangelo (43′ st Sensi), Confessore (48′ st Cuccarini). A disposizione: Migliorati, Priore, Granturchelli, Russo. All. Calori.

ARBITRO: Pierludovico Arnese di Termao. Ass.ti: Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari, Matteo Panella di Ciampino.

MARCATORI: 48′ (rig.) Giordani, 42′ st (rig.) Giuliani.

NOTE: ammoniti Pacini, Bonifacio, Bussotti, Ubaldi, Remedi, Calori (all. Trestina).

Pacini para un rigore a Mercuri al 43′. Recuperi 0+5.