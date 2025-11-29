GROSSETO – «Questa mattina, 29 novembre, durante un incontro con il gruppo Azzurro Donna di Forza Italia, abbiamo affrontato insieme il tema della violenza contro le donne, analizzandolo da più prospettive e mettendo a fuoco diversi punti importanti».

Tra gli aspetti emersi:

• Prevenzione culturale, con particolare attenzione all’educazione al rispetto nelle scuole.

• Supporto concreto alle vittime, potenziando centri antiviolenza, percorsi di protezione e sostegno psicologico.

• Tutela legale e sicurezza, con l’obiettivo di rendere più rapidi ed efficaci gli strumenti già esistenti.

• Rete territoriale, per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali.

• Sensibilizzazione continua, perché parlare di violenza di genere significa tenere alta l’attenzione ogni giorno.

“Un confronto ricco, utile e costruttivo, che conferma quanto sia fondamentale lavorare insieme per garantire piena tutela e diritti a tutte le donne.”coordinatrice provinciale di Ad Valentina Corsetti. Graditi ospiti della mattina il presidente del Consiglio Comunale di Grosseto Fausto Turbanti, il vice coordinatore provinciale Alessandro Ulmi vicesindaco di Campagnatico e coordinatore comunale di Grosseto avvocato Roberta Bardi.