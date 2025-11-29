GROSSETO – E’ l’incognita Sansepolcro il prossimo rivale del Grosseto capolista, per la 14esima giornata di campionato (foto d’archivio di Paolo Orlando). Una rivale da zona playout e col peggiore attacco del girone E, ma anche con una difesa dignitosa, che ha finora incassato un gol a partita, e due risultati utili alle spalle, compreso il pareggio di sette giorni fa a Montevarchi. Segno X anche nell’ultima prestazione del Grifone, fermato sull’1-1 da un Siena duro a morire, ma sempre forte di dodici turni senza sconfitta.

“I campionati si vincono con queste partite – ha detto mister Indiani – se si ha continuità, senza cali di tensione e si affronta la partita nel modo giusto. Non ho motivo di dubitare che non si faccia bene anche domani. La partita col Siena non ha lasciato strascichi, la prendiamo così come è ed andiamo avanti. E’ chiaro che andiamo in un momento abbastanza positivo per il Sansepolcro, sono considerazioni da fare ma poi dobbiamo andare là e dimostrare la nostra forza. I miei ragazzi mi hanno sorpreso in positivo, si sanno adattare ad altre realtà in maniera incredibile e non ho motivo di dubitare che non lo facciano anche domani”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Della Latta, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Italiano, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Buitoni di Sansepolcro.

Il programma e gli arbitri della 14esima giornata del girone E:

Cannara-Tau (Castelli, Ascoli Piceno)

Follonica Gavorrano-Sporting Trestina (Arnese, Teramo)

Ghiviborgo-San Donato Tavarnelle (Guarino, Avellino)

Poggibonsi-Camaiore (Scicolone, San Dona’ di Piave)

Prato-Foligno (Copelli, Mantova)

Scandicci-Orvietana (Maione, Ercolano)

Siena-Seravezza (Pascali, Pistoia)

Terranuova Traiana-Montevarchi (Testoni, Ciampino)

Sansepolcro-Grosseto (Zini, Udine)

La classifica:

Grosseto 32 punti; Tau Altopascio, Seravezza 27; Foligno 24; Prato, Ghiviborgo, Siena, San Donato Tavarnelle 22; Terranuova Traiana, Sporting Trestina 16; Scandicci, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Orvietana 14; Cannara, Sansepolcro 11; Camaiore 9; Poggibonsi 3.