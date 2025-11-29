GROSSETO – Oltre 150 studenti di due istituti scolastici e otto imprese hanno partecipato a Grosseto al Pmi Day 2025, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese, promossa dalla Piccola industria di Confindustria Toscana Sud, giunta – a livello nazionale – alla sedicesima edizione, dedicata quest’anno al tema “Scegliere”.

L’obiettivo del Pmi Day, infatti, è proprio quello di avvicinare i più giovani al mondo delle imprese per far conoscere da vicino chi ogni giorno contribuisce a creare valore, innovazione e occupazione, dando vita a un dialogo che possa offrire agli studenti tutti gli elementi utili a compiere scelte consapevoli in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Nella sede della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud i ragazzi delle classi IV Relazioni internazionali, IV e V Amministrazione finanza e marketing dell’Istituto Fossombroni hanno incontrato gli imprenditori Roberto Bardini di Rrd, Fabiana Ciofi di Miramis Community, Marco Gasparri di Studio Kalimero Marketing & Comunicazione e Mario Salvestroni dell’Hotel Airone. Nel polo produttivo di via Genova le classi IV Meccanica, IV Meccanica curvatura Energia, V Meccanica curvatura Energia, V Elettronica, V Elettrotecnica, V Costruzione Ambiente e Territorio e V Meccanica del Polo Tecnologico Manetti-Porciatti hanno visitato le imprese Elmu, Novair Noxerior Gas Systems e Tecnoseal.

«Aprire le porte al mondo della scuola significa condividere esperienze e conoscenze con le nuove generazioni – dichiara Andrea Fratoni, presidente della delegazione di Grosseto e vicepresidente di Confindustria Toscana Sud – e questo è un ruolo sociale che ogni imprenditore deve sentire come doveroso all’interno della propria comunità. Chi si appresta a vivere i momenti più importanti del proprio percorso formativo per prepararsi a entrare nel mondo del lavoro deve sapere che ogni scelta imprenditoriale è frutto di impegno, visione e capacità di innovare e ogni decisione porta con sé delle sfide da affrontare. E poi la giornata del Pmi Day è anche un momento di riflessione sul tema cruciale delle competenze: il mismatch tra domanda e offerta di profili professionali resta una sfida aperta che il mondo produttivo e quello formativo devono affrontare insieme. Grazie agli istituti scolastici e agli imprenditori che hanno collaborato al Pmi Day 2025: l’impegno dell’associazione è continuare a favorire questo dialogo virtuoso».

«Un progetto che funziona e che offre a tanti studenti l’opportunità di scoprire le realtà produttive più vicine a loro e di orientarsi con maggiore consapevolezza – conclude Confindustria -. Dal 2010, anno di avvio dell’iniziativa, le piccole e medie imprese aderenti a Confindustria hanno coinvolto in tutta Italia oltre 600mila giovani tra incontri e visite delle proprie sedi. In questa sedicesima edizione si registrano oltre 1.300 imprese, 750 scuole e più di 50mila ragazzi».