GROSSETO – Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore la famiglia del Circolo Pattinatori Grosseto. A San Juan, in Argentina, dopo una brutta malattia è morto Daniel Saavedra, fratello maggiore del capitano biancorosso Pablo Nelson.

(Foto Elisa Diggi)

Una notizia che ha toccato il cuore di tutto il mondo dell’hockey mondiale e al bomber del Grosseto sono arrivati messaggi di vicinanza dalle società in cui ha militato, cominciare dall’Uvt, il club di San Juan nel quale Pablo ha mosso i primi passi e si è fatto conoscere a livello internazionale.

Con la morte nel cuore, il capitano del Circolo pattinatori Grosseto, che ha visto per l’ultima volta suo fratello, già in condizioni di salute disperate per l’avanzare della malattia, darà il suo solito apporto alla squadra nel derby che si gioca sabato sera nella pista di via Mercurio contro il Follonica. La federazione, sollecitata dal presidente Stefano Osti e dai suoi collaboratori, ha autorizzato un minuto di raccoglimento e l’utilizzo di un nastrino al lutto sulla maglia biancorossa del Circolo Pattinatori.