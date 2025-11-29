GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 29 novembre 2025
Ariete pronto a fare qualcosa di diverso.
Toro concreto: ma oggi apprezzi anche la bellezza.
Gemelli pieno di parole e proposte.
Cancro delicato: ma oggi anche molto sicuro di te.
Leone carismatico: ma oggi non cerchi la ribalta.
Vergine attenta: ma oggi più leggera.
Bilancia, segno del giorno, sarà elegante, gentile, ispirata: oggi sai rendere speciale ogni momento.
Consiglio escursione: visita Pitigliano, tra i vicoli del borgo e il silenzio dei suoi bastioni: perfetto per la tua ricerca di equilibrio e bellezza.
Scorpione magnetico: ma oggi più sorridente.
Sagittario vivace: organizza qualcosa per il pomeriggio.
Capricorno in ascolto: oggi ricevi un messaggio importante.
Acquario lucido: ma meno provocatorio.
Pesci delicati: giornata poetica e ispirata.