GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 29 novembre 2025

Ariete pronto a fare qualcosa di diverso.

Toro concreto: ma oggi apprezzi anche la bellezza.

Gemelli pieno di parole e proposte.

Cancro delicato: ma oggi anche molto sicuro di te.

Leone carismatico: ma oggi non cerchi la ribalta.

Vergine attenta: ma oggi più leggera.

Bilancia, segno del giorno, sarà elegante, gentile, ispirata: oggi sai rendere speciale ogni momento.

Consiglio escursione: visita Pitigliano, tra i vicoli del borgo e il silenzio dei suoi bastioni: perfetto per la tua ricerca di equilibrio e bellezza.

Scorpione magnetico: ma oggi più sorridente.

Sagittario vivace: organizza qualcosa per il pomeriggio.

Capricorno in ascolto: oggi ricevi un messaggio importante.

Acquario lucido: ma meno provocatorio.

Pesci delicati: giornata poetica e ispirata.