MANCIANO – Il Circolo di Fratelli d’Italia Manciano interviene con decisione su quanto riportato dalla minoranza sulla stampa locale relativamente ai fatti accaduti durante l’ultimo consiglio comunale.

“In merito alle notizie stampa pubblicate – dicono dal Circolo di Fdi Manciano – respingiamo con decisione la ricostruzione fornita dalla minoranza in consiglio comunale, che appare parziale e tutta orientata a una narrazione vittimistica non corrispondente ai fatti”.

“L’assessore Andrea Caccialupi – spiegano da Fdi – non si è “inspiegabilmente astenuto”, come invece affermato dal consigliere Galli, ma ha motivato in modo chiaro e pubblico il proprio voto, spiegando che la ripresa delle ostilità in Palestina e l’impossibilità di qualsiasi accredito nei confronti di Hamas rendevano, a suo avviso, non condivisibile la formulazione dell’atto proposto. Parlare di “astensione inspiegabile” di Caccialupi è quindi non vero”.

“Durante la fase successiva alla dichiarazione di voto – prosegue Fdi – si è assistito a un intervento particolarmente acceso da parte del consigliere Galli, che – con toni molto forti e puntando più volte il dito verso l’assessore – ha pronunciato frasi interpretabili da chi osservava tra il pubblico “come pressioni politiche personali”. In quel contesto, il presidente del circolo FdI di Manciano, Enzo Vincio, non rivolto al Consiglio, si è limitato a chiedere a un cittadino seduto poco distante se anche lui stesse percependo le parole di Galli come una forma di pressione nei confronti della volontà di Caccialupi. Tutto qui. Pertanto, non vi è stata alcuna aggressione verbale nei confronti di alcun consigliere, né poteva essere altrimenti”.

“Dopo la chiusura del Consiglio comunale – precisano da FDI – Vincio si è avvicinato ai consiglieri di minoranza chiedendo un confronto politico sui contenuti, causato da dissenso alle ricostruzioni strumentali della minoranza. La consigliera Lesch ha espresso il proprio punto di vista anche richiamando esperienze personali, ma non vi è stato alcun attacco verbale né riferimenti inopportuni alla sua persona”.

“Fratelli d’Italia condanna ogni forma di aggressione verbale reale, ma non può accettare che il normale confronto politico venga trasformato in un caso mediatico costruito. Continueremo a lavorare sui problemi concreti del territorio, auspicando che anche la minoranza scelga finalmente la strada della proposta e non della contrapposizione fine a sé stessa”, termina il circolo Fratelli d’Italia Manciano.