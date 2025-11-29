SANTA FIORA – Sono terminati i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del teatro comunale “Andrea Camilleri” di Santa Fiora.

Con una potenza complessiva di 15,00 kW, l’impianto si compone di 36 moduli disposti su una superficie di 72,32 m², che va a coprire una porzione del tetto, garantendo una produzione annua stimata di circa 18200kWh, che saranno in parte a disposizione del teatro ed in parte potranno essere consumati da altre utenze con il sistema dell’autoconsumo diffuso.

“L’installazione dell’impianto fotovoltaico sul teatro Andrea Camilleri rende più sostenibile una delle strutture culturali più importanti del Comune, dove si trova anche il Centro Giovani, – afferma il sindaco Federico Balocchi – proseguendo così nell’impegno per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, che si traduce in benefici per l’ambiente e risparmi sull’energia elettrica”.

“L’attuale bolletta del teatro – prosegue il sindaco – prevede un costo di acquisto pari a 0,2€/kwh. Se stimiamo di autoconsumare l’80% dell’energia prodotta il risparmio per l’amministrazione sarà di circa 3mila euro all’anno. Quindi in parte l’energia va ad abbattere la bolletta del teatro ed in parte viene restituita tramite bonifico dal GSE. Tra l’altro, considerando che l’intero investimento di 50mila euro è stato coperto con un finanziamento, (legge 160/2019) abbiamo realizzato, praticamente a costo zero, un intervento migliorativo per l’ambiente che porterà risparmi concreti alle casse del Comune”.