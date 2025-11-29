GROSSETO – Decima di campionato per la Gea Basketball Grosseto, prima in classifica in compagnia della Libertas Lucca con 16 punti e impegnata domenica alle 18 sul campo dell’ultima Cosmocare Cus Pisa. Per i ragazzi guidati da Silvio Andreozzi c’è la possibilità di disputare un altro incontro sulla carta abbastanza tranquillo prima di affrontare una settimana terribile, con l’infrasettimanale di mercoledì in casa contro Donoratico e la trasferta di sabato sul parquet dei lucchesi della Libertas (foto Venezia).

Anche se la settimana che si sta concludendo non è stata bellissima, per gli impegni dei ragazzi che compongono la rosa biancorossa, Furi e compagni hanno nelle mani e nelle gambe l’opportunità di continuare, con il successo, a mantenere almeno quattro punti sul gruppo delle terze.

“Ci siamo allenati poco bene – ammette capitan Edoardo Furi – ma quella di domenica è una gara da non sottovalutare. I risultati delle ultime settimane ci hanno confermato che non c’è alcun incontro deciso in partenza e servirà il miglior approccio possibile e tanta concentrazione per sfidare la cenerentola pisana”.

L’esperta bandiera della Gea invita i compagni a non distrarsi e credere di poter conquistare facilmente la nona vittoria, evitando di ripetere quello che è successo domenica scorsa, con il Grosseto arrivato a venti punti di vantaggio al 10′ e ben trenta appena tre minuti dopo. Un divario che si è però assottigliato, anche se mai pericolosamente, perché la squadra si è seduta, giocando su sufficienza.

Coach Andreozzi su questo ha ribattuto anche in settimana, sottolineando che ogni incontro deve essere affrontato con la stessa concentrazione, perché le brutte figure sono sempre dietro l’angolo. Contro Donoratico e Libertas Lucca servirà la squadra vista nel corso di questo scorcio di stagione, affamata, mai doma, che affonda i colpi sempre e comunque. Con il Cus Pisa, insieme a una vittoria netta, è insomma attesa una prestazione vincente e convincente.

Per quello che riguarda la formazione, le assenze agli allenamenti della settimana erano dovuti a impegni lavorativi e di studio, per cui domenica saranno tutti abili e arruolati

Questi i convocati: Furi, Banchi, Scurti, Ense, Mari, Liberati, Ciacci, Malentacchi, Ignarra, Grascelli, Venezia, Fommei.