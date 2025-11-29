BAGNO DI GAVORRANO – Follonica Gavorrano di nuovo al Malservisi-Matteini dopo la bella vittoria ottenuta in casa del Camaiore. Quattro reti che hanno permesso ai biancorossoblù di conquistare tre punti importanti, così come lo saranno quelli in palio domani domenica alle 14,30 contro lo Sporting Club Trestina.

L’ultima volta con gli umbri risale ai fatidici play out dello scorso campionato, quindi in casa mineraria c’è la voglia di cancellare quel risultato e scriverne un altro.

L’1-4 realizzato a Camaiore riflette il buon lavoro fatto dall’arrivo di mister Lucio Brando, che ha ottenuto finora due vittorie esterne e la sconfitta casalinga contro la capolista Grosseto. Adesso i punti del Follonica Gavorrano sono 14, con quattro vittorie, due pareggi e sette sconfitte, 14 gol fatti e 19 subiti.

Lo Sporting Trestina arriva al Malservisi-Matteini dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Terranuova Traiana, portando a 16 i punti in classifica, ottenuti con quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, 14 gol fatti e 12 subiti.

L’ultimo precedente tra le due squadre è cosa nota, ovvero l’1-2 subito nei supplementari valso la retrocessione dei biancorossoblù, poi ribaltata dal ripescaggio. In campionato nella scorsa stagione sono invece arrivati una vittoria casalinga per 3-0 e un pareggio a reti bianche, mentre le due formazioni si sono affrontate anche in Coppa Italia, con una vittoria per 1-0 in favore dei minerari.

Nella stagione precedente ad avere la meglio erano stati i bianconeri, che avevano battuto i biancorossoblù in casa per 1-0 e pareggiato al Malservisi-Matteini per 1-1. Anche nella stagione 2022/23 non era andata benissimo al Follonica Gavorrano, sconfitto a Trestina per 2-1 e fermato da un pari a reti bianche al Malservisi-Matteini. Nel 2021/22 erano arrivati un pareggio per 2-2 in trasferta e una netta vittoria per 7-1 a Bagno di Gavorrano. Due vittorie di misura per 1-0 invece nella stagione 2020/21.

Ex di turno il difensore Bernardo Bucci, a Trestina dalle giovanili fino alla scorsa stagione. In bianconero milita invece Riccardo Scartoni, in biancorossoblù nella passata annata.

Mister Lucio Brando analizza così il periodo del Follonica Gavorrano. “È vero che partire a metà novembre è complicato – dice – Bisogna anche ripulire ciò che inevitabilmente i ragazzi hanno dentro. Ma bisogna lavorare, e il lavoro non ci spaventa. Testa alla prossima gara. La classifica non mi interessa, lo dico sinceramente. I risultati sono figli delle prestazioni, e le prestazioni sono figlie del lavoro e dell’identità. Prima si cerca l’identità, poi viene tutto il resto. La classifica la conosciamo, sappiamo di aver bisogno di punti, come tutte le squadre del mondo. Ma siamo a novembre, vedremo a fine aprile dove saremo. Adesso è importante trovare la nostra identità, su questo lavoriamo partita dopo partita”.