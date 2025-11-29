FOLLONICA – «Urlando “fascisti”, uscendo dalla sala consiliare il consigliere Francesca Stella, accompagnata dal resto della minoranza, lascia il Consiglio comunale di Follonica contestando motivi tecnici legati a una delibera, in cui non entro nel merito perché in ballo ci sono valori ben più alti».

A dirlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, in seguito a un Consiglio comunale a dir poco “acceso”.

Il Consiglio comunale

Il clima era partito già particolarmente teso nella seduta del Consiglio comunale di ieri, venerdì 28 novembre e lo scontro politico è culminato infine nel gesto della consigliera Francesca Stella (Partito democratico) che, lasciando l’aula insieme al resto della minoranza di centrosinistra, ha gridato “Fascisti” all’indirizzo della maggioranza.

Il sindaco: «Dispiaciuto e amareggiato»

«Proprio lei – scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook -, Francesca Stella, che negli scorsi giorni si era dimostrata tanto sensibile al linguaggio a suo giudizio troppo crudo usato dal presidente dell’assise e dai consiglieri nel corso del Consiglio e delle commissioni consiliari, addirittura affrontando il tema in televisione. Come cambiano le cose in pochi secondi. Cambiano alla stessa velocità anche sull’opinione che la minoranza ha sui dipendenti comunali, che – quando c’è da riempirsi la bocca di belle parole e fare bella figura – sono estremamente professionali e – quando invece danno pareri tecnici che non piacciono all’opposizione – allora sono da condannare e addirittura aggredire verbalmente, come successo nel Consiglio comunale sempre per voce di Stella e dei colleghi dell’opposizione, nei confronti di due dirigenti comunali».

«Sono davvero dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto e come sindaco di tutti e di tutta la città chiedo scusa soprattutto ai follonichesi per questo tristissimo episodio che si è verificato oggi nella sede istituzionale più alta e rappresentativa. Spero che seguano al più presto le scuse ufficiali da chi quelle parole le ha pronunciate».

Fratelli d’Italia Follonica: «Un’accusa infamante, violenta, utilizzata come clava quando mancano gli argomenti»

«Ieri, nel Consiglio comunale di Follonica, abbiamo assistito all’ennesima scena indecorosa messa in atto dal centrosinistra unito – commenta il circolo FdI follonichese -. Le opposizioni hanno abbandonato l’aula rifiutandosi di discutere il bilancio, appellandosi alla pretestuosa scusa che la commissione del giorno precedente non avrebbe concluso i lavori. Una motivazione falsa: la Commissione bilancio ha lavorato a lungo, punto per punto, fino a quando un consigliere di maggioranza ha dovuto assentarsi per ragioni personali. È stato allora che il centrosinistra ha fatto mancare volontariamente il numero legale, facendo saltare la seduta».

«Ma ciò che è accaduto oggi va ben oltre la normale dialettica politica. La consigliera del Partito Democratico Francesca Stella, da anni autoproclamatasi paladina del “rispetto istituzionale”, si è resa protagonista di una gravissima aggressione verbale contro la vicesegretaria Mauri e la dirigente Gregucci, professioniste serie che lavorano per tutti i cittadini. Prima ha inveito contro la vicesegretaria intimandole di “vergognarsi”, poi, uscendo dall’aula, ha gridato verso la maggioranza e verso gli stessi uffici comunali: “Fascisti!” Un’accusa infamante, violenta, utilizzata come clava quando mancano gli argomenti. Un gesto di inaudita gravità, soprattutto da parte di chi da anni pretende di impartire lezioni di civiltà e pretende scuse per molto meno».

«A rendere il tutto ancora più paradossale, la circostanza che proprio oggi la consigliera Giorgieri, collega di Stella, avesse iniziato le comunicazioni lamentando un presunto episodio di violenza verbale accaduto a Manciano. Evidentemente, la condanna vale solo quando fa comodo: le lezioni morali non sono credibili quando nella stessa seduta si urla “fascisti” contro le istituzioni. Condanniamo senza esitazioni questo comportamento indegno. Non accettiamo lezioni da chi insulta dirigenti pubblici e fugge dall’aula. La città ha visto, ha sentito e saprà giudicare. Noi continueremo a lavorare con serietà, numeri, fatti e rispetto delle regole. Loro continuino pure con urla, abbandoni e teatro politico. Follonica merita molto di più».

Il consigliere regionale FdI, Luca Minucci: «Un’aggressione verbale gravissima. Stella si dimetta»

«Quanto accaduto ieri nel Consiglio comunale di Follonica è inaccettabile e incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto dalla consigliera Francesca Stella – afferma Luca Minucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia -. L’urlo “fascisti”, lanciato mentre abbandonava l’aula, rappresenta un’aggressione verbale gravissima, un’offesa gratuita alla maggioranza e un atto di totale mancanza di rispetto nei confronti dei dipendenti comunali presenti, colpevoli unicamente di aver espresso un parere tecnico».

«Desidero esprimere il mio pieno sostegno al sindaco Matteo Buoncristiani, che ha ricostruito con trasparenza la dinamica dei fatti e ha difeso l’integrità dell’istituzione. Il suo intervento è stato necessario e doveroso, a tutela di un clima amministrativo che deve restare civile e rispettoso. Colpisce, tuttavia, il silenzio imbarazzante del Partito democratico. Solo poche ore fa il segretario provinciale Giacomo Termine si è precipitato a denunciare con toni apocalittici un episodio avvenuto a Manciano, peraltro non ancora chiarito nei contenuti. Una reattività straordinaria quando si tratta di puntare il dito contro gli altri, ma improvvisamente assente quando gli atti indecorosi arrivano dalla propria parte politica».

«Per coerenza – e per rispetto delle istituzioni – ci aspettiamo che il segretario Termine dimostri la stessa velocità e la stessa indignazione chiedendo le dimissioni immediate della consigliera Stella, che oggi ha dimostrato di non essere in grado di partecipare responsabilmente a un’assemblea democratica. La violenza verbale, l’intolleranza e il disprezzo verso i funzionari pubblici non possono essere normalizzati. A questi ultimi va la nostra totale solidarietà. Le istituzioni non sono un palcoscenico per sceneggiate: sono il luogo del rispetto e del confronto serio. Chi non è in grado di mantenere questo livello di responsabilità, ne tragga le conseguenze.»