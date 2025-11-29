FOLLONICA – «Nel Consiglio comunale di ieri si è consumato l’ennesimo episodio di disprezzo verso le regole che garantiscono il funzionamento democratico della nostra città. Quello che il sindaco tenta di derubricare a mere “questioni tecniche” sono in realtà questioni di metodo. E, in politica, il metodo è sostanza».

Esordisce così in una nota il Partito democratico di Follonica dopo il Consiglio comunale di ieri, 28 novembre.

«Secondo il regolamento -affermano dal Pd -, una delibera può essere discussa in Consiglio comunale solo dopo essere stata esaminata in Commissione consiliare. Le commissioni servono per approfondire gli argomenti e sono aperte alla partecipazione dei cittadini. Le sedute, tutte, devono essere convocate con adeguato anticipo e avere il numero legale per essere valide.

I consiglieri di minoranza lo hanno fatto notare, ma sono stati ignorati. Di più: il sindaco ha forzato la mano, dichiarando che si poteva comunque procedere a discutere e votare la delibera, mostrando un atteggiamento antidemocratico e irrispettoso delle regole».

«Credo che dovrebbe essere il sindaco, per primo, a scusarsi con i follonichesi per il modo in cui tratta le istituzioni della città e i regolamenti, che sono un patrimonio comune», dichiara Matteo Iannitelli, segretario Pd Follonica. «Anche stavolta, il tentativo è quello di distogliere l’attenzione dal fatto vero. Il sindaco monta un caso sulla protesta forte e appassionata di una consigliera, per nascondere la cosa più grave: il mancato rispetto delle regole di democrazia cittadina. Si vuole far credere che la notizia sia “mi hanno dato del fascista”, quando quella vera è un’altra: il sindaco forza la mano e sei consiglieri abbandonano l’aula».

«Sosteniamo pienamente la scelta, unanime, dei consiglieri di minoranza di lasciare la seduta. Similmente al governo nazionale, anche sindaco e maggioranza sono “allergici” a qualsiasi forma di controllo democratico. Prima o poi, chi governa Follonica dovrà decidersi a rispettare le istituzioni democratiche e le sue regole. Noi ci speriamo ancora».

Sull’episodio interviene anche il consigliere comunale Giacomo Manni del gruppo misto.

«Il dibattito che si è acceso ieri in Consiglio comunale merita di essere spiegato con chiarezza ai cittadini, perché chi non era presente rischia di non capire quale fosse il vero nodo della discussione – dice Manni -. L’oggetto del contendere non erano posizioni politiche contrapposte, ma la correttezza procedurale con cui la maggioranza ha portato in aula alcune delibere.

È bene chiarire che non tutte le pratiche all’ordine del giorno mancavano di istruttoria; tuttavia, la variazione di bilancio ( atto propedeutico e fondamentale ) non è stata trattata in Commissione per assenza del numero legale. Di conseguenza, non potevano essere correttamente discusse neppure le altre delibere collegate; precisando che il passaggio preliminare in connessione è previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e dalle normali prassi istituzionali».

«La maggioranza – prosegue -, però, non si è presentata o non ha garantito il numero legale in più convocazioni quali conferenza dei capogruppo dove il numero legale è stato mantenuto dall’opposizione ed in occasione della commissione consiliare propedeutica alla trattazione della variazione di bilancio, compromettendo proprio quel lavoro preparatorio che serve a evitare tensioni e fraintendimenti. Chi governa ha l’onore delle scelte, ma anche l’onere della responsabilità e della tenuta: oggi questa responsabilità non è stata esercitata».

«Per questa ragione, prima dell’inizio della discussione esprimendo le mie osservazioni e motivazioni, sono uscito dall’aula consiliare nel pieno rispetto sia del mandato attribuitomi dai cittadini, sia del regolamento che disciplina le procedure istituzionali. Proprio perché rispetto profondamente il ruolo che ricopro, sento anche il dovere di dirlo con chiarezza: la sala consiliare richiede un comportamento all’altezza del luogo che rappresenta. In Consiglio si può, anzi si deve, discutere nel merito anche con forza, ma non si deve mai scendere in toni o atteggiamenti che travalicano la correttezza istituzionale».

«Quel luogo non può essere trasformato in un’arena: ha una sua sacralità istituzionale e una sua funzione fondamentale di indirizzo e di controllo, che vanno tutelate e rispettate sempre, da tutti. Per questo non accetto che, nel comunicato del sindaco, tutta l’opposizione sia stata trattata come un unico corpo indistinto; io non ho pronunciato né condiviso alcuna delle espressioni riportate e non possono essere attribuiti a me comportamenti che non mi appartengono. Lo dico per rispetto dell’istituzione, della città e della mia stessa dignità personale di consigliere comunale, che in questi anni ha sempre mantenuto un comportamento equilibrato e rispettoso».

«In conclusione, ritengo opportuno che il sindaco eviti generalizzazioni che rischiano di creare disinformazione, chiarendo le diverse posizioni e responsabilità. La città merita trasparenza, non confusione».