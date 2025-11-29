ORBETELLO – Il Consiglio comunale di Orbetello ha approvato le variazioni di bilancio nella seduta di venerdì 28 novembre. «La questione della corte dei conti è già superata, il bilancio dell’Ente è solido». A farlo sapere il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che interviene per mettere in chiaro alcune informazioni circolate sull’intervento della Corte dei conti sul bilancio comunale.

«Tutti gli anni la Corte dei conti – chiarisce il sindaco, che detiene anche la delega al bilancio – controlla il bilancio consuntivo dei Comuni ed è normale amministrazione. Spesso è capitato che la Corte abbia fatto delle osservazioni sulla necessità di modifiche, ma che riguardano la parte tecnica dell’amministrazione, la quale poteva aver interpretato in un modo o in un altro una precisa norma. Come ogni altro Comune, anche il Comune di Orbetello è intervenuto in riparazione rispetto alle osservazioni ricevute, come successo per esempio per il bilancio consuntivo 2020/21. Tutta la questione, quindi, si riduce a una tempesta in un bicchier d’acqua e anzi ringraziamo la Corte dei conti per il prezioso lavoro svolto che, però, comporta solo una diversa classificazione delle risorse».

«Pertanto – aggiunge il primo cittadino lagunare – risulta, per il Comune di Orbetello, un minor avanzo libero e un maggior avanzo legato alle contravvenzioni, ma sulle spese ciò non comporta nulla in quanto nella variazione, che chiude definitivamente la vicenda, sono previsti addirittura nuovi investimenti, che saranno finanziati rispetto a una nuova classificazione delle risorse: o con l’avanzo da opere pubbliche o con l’avanzo derivante dalle contravvenzioni».

«Nessun taglio alla spesa quindi – conclude Casamenti – anzi investiamo 150mila euro per la riqualificazione di via Franceschelli a Orbetello Scalo e un milione in più sulla pista ciclopedonale di Giannella, la cui realizzazione, dopo i problemi avuti con la ditta precedente, sarà affidata a una nuova ditta e presto partiranno i lavori. Tutto ciò è appunto reso possibile dal fatto che l’Ente aveva e ha un bilancio solido».