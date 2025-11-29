Foto di repertorio

GROSSETO – E’ nera anche la trasferta di Cesena per l’Atlante Grosseto, battuto 4-1 dai locali nella decima di campionato. I romagnoli iniziano col piede giusto, andando in vantaggio con Traversari al 4′, raddoppiando con Gardelli al 9′ e timbrando il 3-0 con Pritoni all’11’. I biancorossi accorciano le distanze tre minuti dopo con Yamoul e cercano di raddrizzare il match, ma nella ripresa il risultato non cambia fino allo scadere, col definitivo 4-1 di Dentini.

Per i maremmani è il quarto ko stagionale che vale la discesa al settimo posto a pari punti con l’Elledì Fc, mentre i bianconeri si godono la vetta del girone A Elite.