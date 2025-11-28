GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

CAPALBIO

Fino al 30-11-2025 – Da “Il maestro” a “Dreams”: i film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno

FOLLONICA

28-11-2025 – Al Piccolo Cineclub Tirreno arriva “Il sentiero azzurro”

GROSSETO

28-11-2025 – Al via la rassegna “Capolavori d’arte e vino”: alla Chiesa dei Bigi dialogo tra calici e dipinti

28-11-2025 – Cancellare la storia: al Polo universitario un incontro dalla damnatio memoriae romana al revisionismo storico

28-11-2025 – “Ad ovest di Paperino”: in Mediateca proiezione e libro sulla storia dei Giancattivi

Fino al 4-12-2025 – “Memorie partigiane”: Il Polo Le Clarisse inaugura la nuova mostra di Tono Zancanaro

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MASSA MARITTIMA

28-11-2025 – “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ecco la nuova rassegna di promozione della lettura targata Grobac

PITIGLIANO

28-11-2025 – “Non si fa così”: al Teatro Salvini il debutto della stagione teatrale “Connessioni”

SEGGIANO

Fino al 30-11-2025 – Seggiano celebra del suo prodotto d’eccellenza: torna la Festa dell’olio

SABATO 29 NOVEMBRE

MONTE AMIATA

29-11-2025 – Autunno a teatro 2025: gran finale con la commedia francese “Sarto per signora”

CAPALBIO

Fino al 30-11-2025 – Da “Il maestro” a “Dreams”: i film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno

FOLLONICA

29-11-2025 – “Occidente e oriente”: al Teatro Fonderia Leopolda incontro con lo storico Franco Cardini

GAVORRANO

Fino al 30-11-2025 – Tutto pronto per Òlea: Giuncarico celebra l’olio nuovo tra gusto, arte e solidarietà

GROSSETO

29-11-2025 – Spegnere gli schermi, accendere il divertimento: un pomeriggio con i giochi d’altri tempi

29-11-2025 – Occupiamo il Garibaldi: quando le donne lottano. Il primo consultorio a Grosseto e il diritto al lavoro

Fino al 4-12-2025 – “Memorie partigiane”: Il Polo Le Clarisse inaugura la nuova mostra di Tono Zancanaro

Fino al 7-12-2025 – Tra arte e racconti: le meraviglie del Giappone in mostra al palazzo della Provincia

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MAGLIANO IN TOSCANA

29-11-2025 – Libro, spettacolo e sacchetti di pane: contro la violenza sulle donne tre iniziative a Magliano

MASSA MARITTIMA

Fino al 14-12-2025 – La bellezza attraverso l’arte: alla Galleria Spaziografico la mostra di Angela Casagrande

SEGGIANO

Fino al 30-11-2025 – Seggiano celebra del suo prodotto d’eccellenza: torna la Festa dell’olio

SORANO

29-11-2025 – Libro, “Elsa, la potenza di una madre”: presentazione alle terme di Sorano

DOMENICA 30 NOVEMBRE

CAPALBIO

Fino al 30-11-2025 – Da “Il maestro” a “Dreams”: i film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno

CIVITELLA PAGANICO

30-11-2025 – Civitella Paganico accende il Natale: mercatini, musica e giochi per tutta la famiglia

GAVORRANO

Fino al 30-11-2025 – Tutto pronto per Òlea: Giuncarico celebra l’olio nuovo tra gusto, arte e solidarietà

GROSSETO

30-11-2025 – Auguri in musica con il concerto di Natale della banda: appuntamento al Teatro Moderno

30-11-2025 – Incontri, percorsi, conferenze e trekking: torna “Parco aperto”. Ecco tutti gli appuntamenti

30-11-2025 – “Duetti d’arte”: al Polo Le Clarisse torna il laboratorio per bambini

Fino al 4-12-2025 – “Memorie partigiane”: Il Polo Le Clarisse inaugura la nuova mostra di Tono Zancanaro

Fino al 7-12-2025 – Tra arte e racconti: le meraviglie del Giappone in mostra al palazzo della Provincia

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MASSA MARITTIMA

Fino al 14-12-2025 – La bellezza attraverso l’arte: alla Galleria Spaziografico la mostra di Angela Casagrande

ORBETELLO

30-11-2025 – “Risate sotto il campanile”: nuova stagione di spettacoli amatoriali gratuiti. Il programma

SEGGIANO

Fino al 30-11-2025 – Seggiano celebra del suo prodotto d’eccellenza: torna la Festa dell’olio