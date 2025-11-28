BAGNO DI GAVORRANO – Una perdita d’acqua da alcuni giorni sta interessando un’area di campagna a Bagno di Gavorrano su via Scarlinese, la strada che da Bagno a Scarlino.

A segnalarla una nostra lettrice che ha avvertito anche l’Acquedotto del Fiora,

E proprio il Fiora, da noi contattato precisa che «L’intervento per risolvere il guasto sulla rete è stata programmato e si terrà oggi stesso a partire dalle 13. L’intervento di ripristino riguarda la condotta di adduzione idrica in via Scarlinese a Bagno di Gavorrano. Alcuni altri lavori di ripristino sono stati effettuati anche nei giorni scorsi per una diversa problematiche che ha interessato tale zona. L’attenzione di Acquedotto del Fiora è massima, così come l’impegno ad intervenire quanto prima possibile per ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Acquedotto del Fiora ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione sia nella segnalazione di problematiche sul territorio, sia durante l’esecuzione del lavori».