GROSSETO – Un riconoscimento prestigioso che ripaga gli organizzatori dello sforzo compiuto in questi anni, così come dell’impegno profuso per la buona riuscita della manifestazione.

«È il segno – affermano gli organizzatori – anche che le ammistrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Gavorrano e Massa Marittima hanno avuto ragione a credere e continuare a credere nel progetto che rievoca la tradizione abbinandola alla promozione della nostra terra. Un ringraziamento va anche agli sponsor che sostengono la ciclostorica».

«Adesso iniziano i preparativi per la quinta edizione, con “La Leopoldina 2026” in programma il 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno.

La ciclostorica La Leopoldina è una manifestazione ciclistica non competitiva, che fa parte del circuito Coppa Toscana vintage. Da quest’anno inclusa anche nel Giro d’Italia d’epoca, è stata proclamata migliore tappa del Giro d’Italia d’epoca. Raduno e partenza sono come sempre previsti a Follonica in piazza Guerrazzi, esattamente come l’arrivo».

Agli organizzatori i complimenti dei sindaci di Follonica Matteo Buoncristiani, di Scarlino Francesca Travison, di Gavorrano Stefania Ulivieri, e di Massa Marittima Irene Marconi.