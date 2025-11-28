GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 28 novembre 2025

Ariete deciso: oggi però serve una dose di empatia.

Toro affidabile: giornata che scorre senza intoppi.

Gemelli curioso: ma oggi preferisci la quiete.

Cancro, segno del giorno, sarà dolce, emotivo, profondo: oggi senti, ascolti e accogli in modo autentico.

Consiglio escursione: cammina lungo il Sentiero delle Sughere a Campagnatico: pace, natura e silenzi che ti aiutano a ritrovarti.

Leone generoso: ma oggi scegli di osservare.

Vergine metodica: ma anche più tenera.

Bilancia accogliente: oggi ti metti a disposizione.

Scorpione attento: ma meno sulle difensive.

Sagittario leggero: ma oggi sai come far riflettere.

Capricorno razionale: ma oggi ascolti più il cuore.

Acquario creativo: ma meno dispersivo del solito.

Pesci empatici: oggi ti basta uno sguardo per capire.