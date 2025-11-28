GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 28 novembre 2025
Ariete deciso: oggi però serve una dose di empatia.
Toro affidabile: giornata che scorre senza intoppi.
Gemelli curioso: ma oggi preferisci la quiete.
Cancro, segno del giorno, sarà dolce, emotivo, profondo: oggi senti, ascolti e accogli in modo autentico.
Consiglio escursione: cammina lungo il Sentiero delle Sughere a Campagnatico: pace, natura e silenzi che ti aiutano a ritrovarti.
Leone generoso: ma oggi scegli di osservare.
Vergine metodica: ma anche più tenera.
Bilancia accogliente: oggi ti metti a disposizione.
Scorpione attento: ma meno sulle difensive.
Sagittario leggero: ma oggi sai come far riflettere.
Capricorno razionale: ma oggi ascolti più il cuore.
Acquario creativo: ma meno dispersivo del solito.
Pesci empatici: oggi ti basta uno sguardo per capire.