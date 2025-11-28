GROSSETO – Un altro fine settimana di successi per la Polisportiva Barbanella Uno, reduce dalla Coppa Toscana svoltasi a Montevarchi.

Si sono laureate campionesse regionali invernali Ede de Santis nella categoria LB3 base allieve 1, Maria Gisella Gaggioli nell’LB3 base allieva 2, Mia Del Ghianda nell’LC3 base allieva 3, Giulia Lori nell’LD3 base allieva 4, Petra Parmesani nell’LD3 avanzato Allieva 5 e Alessia Lori nell’LD3 avanzato junior 1.

Medaglia d’argento per Perla Girelli nella categoria LD3 base allieve 3 e per Margherita Rossi nell’LB3 base allieva 1.

Terzo posto per Martina Radiconi nell’LC3 avanzato senior 1, Luce Girelli nell’LD3 base junior 1, Daria Pezzuto nella categoria LD3 base allieva 4 e Giulia zoppas nell’LB3 avanzato junior 1.

Un infortunio durante le prove attrezzo purtroppo ha fermato Anna Capasso ad un passo dalla competizione.

Le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali si ritengono soddisfatte per i risultati ottenuti dalle proprie allieve e sono pronte per il prossimo fine settimana, con i campionati nazionali invernali silver di federazione a Rimini.