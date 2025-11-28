GROSSETO – Ettore Raso, DJ molto noto in città e ideatore della serata Back to the Party, è il protagonista della nuova puntata del format “Il tempo di un caffè” de Il Giunco. Con lui abbiamo parlato di una delle serate più attese e partecipate della nightlife grossetana.

Raso racconta che Back to the Party nasce “da una scommessa”, nel periodo immediatamente successivo alla pandemia: «Abbiamo cavalcato l’onda del dopo Covid – spiega – iniziando con cene e spettacoli che tenevano le persone sedute, cambiando un po’ le carte in tavola della nightlife». Oggi il format si è evoluto: oltre alla cena-spettacolo, è arrivato anche il buffet e una serie di esperienze che rendono la serata «completa, dove ci si può scatenare fino a tarda notte».

La puntata è anche l’occasione per un’anticipazione sulla serata del 28 novembre alla Sala Edel di Grosseto, già completamente sold out: «Si chiama Italianissima e sarà un viaggio nelle hit italiane di tutti i tempi. Faremo anche un omaggio doveroso a Ornella Vanoni, una grande artista che ci ha lasciato pochi giorni fa».

Il 2025 non si ferma qui: Back to the Party tornerà il 13 dicembre con una serata di Natale «elegante», come anticipa Raso, senza però svelare troppo. E poi un appuntamento speciale il 24 dicembre, la sera della vigilia, nel pieno centro di Grosseto: «Una data assolutamente da non perdere», assicura.

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

