GROSSETO – Nuova attività di pulizia straordinaria all’Ospedale Misericordia. Lunedì 1 dicembre, per consentire alle ditte incaricate di operare, dalle ore 5 alle 14, saranno previsti percorsi alternativi per l’accesso al presidio ospedaliero di Grosseto.

Sarà interdetto il transito sia pedonale che veicolare dell’ingresso principale dalla rotonda di via Senese, in alternativa sarà possibile utilizzare l’accesso al piano -1, lato Farmacia ospedaliera/Diabetologia. Nessuna variazione interessa l’ingresso tramite la rampa del Pronto soccorso. Non ci saranno variazioni per gli accessi lato ospedale nuovo e lato obitorio/poliambulatorio.

Come avvenuto la scorsa settimana, la direzione di presidio ha previsto il posizionamento di segnaletica per informare tutti gli utenti delle variazioni temporanee all’accesso con l’indicazione dei percorsi alternativi.