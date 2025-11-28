PITIGLIANO – La biblioteca comunale Francesco Zuccarelli di Pitigliano è risultata tra le strutture beneficiarie del Fondo per l’acquisto di libri 2025-2026 promosso dal Ministero della Cultura. Il contributo ottenuto, pari a 15mila euro, sarà destinato all’ampliamento e all’aggiornamento del patrimonio librario.

Il finanziamento è finalizzato esclusivamente all’acquisto di libri cartacei o digitali. La normativa prevede inoltre che almeno il 10% del contributo sia riservato all’editoria locale o indipendente, sostenendo così autori, piccole case editrici e librerie del territorio.

L’assegnazione del fondo permetterà alla biblioteca di arricchire e aggiornare le proprie collezioni, potenziando sezioni fondamentali come narrativa, saggistica, letteratura per bambini e ragazzi, oltre agli strumenti digitali come e-book e audiolibri. Un investimento significativo che garantisce ai cittadini un servizio culturale più ricco, più accessibile e al passo con le esigenze della comunità.

“Questo finanziamento rappresenta un’importante opportunità per la nostra biblioteca – afferma l’assessora Irene Lauretti –. Investire nei libri significa investire nella crescita culturale della comunità, offrendo ai cittadini strumenti di conoscenza, confronto e libertà. Con queste risorse potremo ampliare il catalogo, sostenere l’editoria locale e rendere la biblioteca un luogo ancora più vivo, frequentato e capace di rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età. È un risultato che valorizza il lavoro svolto e rafforza l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la cultura come bene comune.”