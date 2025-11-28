GROSSETO – Gli appassionati di hockey pista si preparano a vivere la madre di tutte le sfide, Circolo Pattinatori Grosseto-Follonica Hockey (foto d’archivio Diggi). Domani sabato sera alle 20,45, sulla pista “Mario Parri” nel centro sportivo di via Mercurio (apertura cancelli alle 19,45) va in scena un derby che si preannuncia appassionante e impronosticabile. Le due cugine maremmane, per effetto degli ultimi risultati, si presentano a questo nono impegno della stagione appaiate a quota undici punti, sospese tra la zona playoff e quella che garantisce i preliminari.

I ragazzi di Massimo Mariotti si presentano all’appuntamento più atteso dell’anno con due vittorie di misura, sofferte, ma bellissime e importantissime, contro Novara e Forte dei Marmi, che aspettano una conferma proprio contro gli azzurri del Golfo, che dal canto loro hanno il desiderio di vendicare immediatamente lo stop interno contro la corazzata Bassano.

“E’ una gara attesa – ha sottolineato Mariotti, che con la maglia del Follonica è salito nel 2005 sul tetto d’Europa e del mondo – ma dobbiamo considerarla una come le altre, in cui ci sono tre punti in palio. Il Follonica è una bella squadra, ma se siamo appaiati in classifica ci sarà un motivo. Per questo dovremo mettere in pista tutto quello che abbiamo, con la stessa grinta e determinazione delle ultime settimane”.

La squadra maremmana ha lavorato bene, per allungare la serie positiva in un finale di girone di andata che può riservare altre soddisfazioni. “Possiamo proseguire anche una tradizione positiva contro gli azzurri sulla nostra pista. Per questo mi piacerebbe avere sugli spalti tanti sportivi grossetani, pronti a sostenerci e a trascinare la squadra a un risultato positivo”.

Il Circolo Pattinatori si presenta al gran completo, i follonichesi dovrebbero fare a meno dell’ex Andrea Fantozzi, infortunato.

Il bilancio degli scontri diretti parla a favore degli azzurri, che si sono imposti undici volte contro le sette della “Big Red Machine”; quest’ultima cercherà di proseguire una dolce tradizione da quando, nel 2020, è tornata in serie A1: nelle ultime cinque stagioni, i biancorossi del presidente Stefano Osti hanno conquistato contro il Follonica, di fronte al pubblico amico, tre vittorie e due pareggi.