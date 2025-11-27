GROSSETO – Il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, “chiede lumi e celeri risposte, durante il Question time in Commissione ambiente e trasporti della Camera, sulla SS1 Aurelia, in particolare sul tratto a sud di Grosseto verso Tarquinia” scrive Fratelli d’Italia in una nota.

“La risposta fornita dal sottosegretario competente ha confermato l’impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenziando stanziamenti e l’avanzamento di importanti progetti”, afferma il deputato toscano.

“Dalla risposta fornita – commenta Fabrizio Rossi – emerge un quadro di interventi concreti e pluriennali: dalla progettazione del tratto Toscano Sud dove sono in corso di esecuzione quattro interventi per circa 9,1 milioni di euro relativi alla manutenzione della pavimentazione stradale (tra il km 149 e il km 172) e alla riduzione del rischio idraulico e opere strutturali strategiche per 40 Milioni) con la previsione di ulteriori 2 interventi del valore di circa 40 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ponte sul canale Allacciante e il rifacimento del ponte sul fiume Albegna”.

“Inoltre – spiega Rossi –, sono in progettazione 2 interventi per circa 10,9 milioni di euro per il risanamento della pavimentazione stradale (tra il km 180 e il km 220), oltre ad altri interventi per la riduzione del rischio idraulico, mentre nel tratto Laziale sono previsti interventi per circa 10,5 milioni di euro”.

“Le cifre sono chiare – afferma Fabrizio Rossi – il Governo Meloni sta investendo per mettere in sicurezza e riqualificare l’Aurelia nel tratto cruciale tra Grosseto e Tarquinia. Fondi che sommati agli interventi di ordinaria manutenzione, sono la migliore risposta alla grave situazione strutturale e di sicurezza che ho denunciato in Commissione”.

“Pur esprimendo vivo apprezzamento per lo sforzo del MIT, urge la necessità di accelerare i tempi per tradurre i progetti in cantieri attivi e terminare la progettazione dei lotti mancanti. La manutenzione ordinaria e straordinaria è vitale, ma la priorità assoluta deve essere la celerità nell’avvio dei lotti i cui progetti sono ormai pronti”, conclude Fabrizio Rossi.