GROSSETO – Un gesto semplice, ma non scontato. E per questo che Alessandra, cliente del centro commerciale Maremà ha inviato una lettera alla nostra redazione per raccontare la sua disavventura a lieto fine.

Nella giornata di ieri, 26 novembre, intorno alle 13.45, ha smarrito il suo borsello nel parcheggio del centro commerciale, ma solo una volta rientrata a casa si è accorta dell’accaduto e, ripercorrendo mentalmente gli spostamenti, ha provato a contattare il negozio davanti al quale aveva parcheggiato.

«Una telefonata fatta – ammette Alessandra – con poca speranza, vista la grande affluenza di persone in quel momento. E invece, la sorpresa: la commessa, dopo aver verificato la mia identità, mi ha comunicato che qualcuno aveva raccolto il borsello e lo aveva consegnato al negozio».

Un gesto di onestà che la nostra lettrice ha voluto condividere pubblicamente, per esprimere la sua gratitudine sia verso chi ha trovato e restituito l’oggetto smarrito, sia verso la dipendente del negozio che l’ha aiutata con gentilezza e disponibilità.

«In tempi come questi – scrive – credo sia una perla rara, e credo anche sia giusto dare visibilità a un gesto che non è per nulla scontato».

Un “grazie di cuore” che Alessandra affida a chi leggerà, nella speranza che possa raggiungere quella persona anonima che, con un atto di civiltà e rispetto, le ha restituito non solo il borsello, ma anche un po’ di fiducia negli altri.