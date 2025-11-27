GROSSETO – Torna il campionato d’inverno di mountain bike organizzato da Uisp Grosseto. La classica manifestazione amatoriale propone quattro appuntamenti tra fine dicembre e inizio gennaio, pensati per gli appassionati della Maremma e non solo. Le gare si svolgeranno domenica 21 dicembre a Monte Argentario, domenica 28 dicembre a Orbetello, domenica 4 gennaio a Cala Violina e domenica 11 gennaio a Santa Fiora. Il circuito assegna punteggi validi anche per il master toscano mtb xc Uisp 2026, con maglia celebrativa per i migliori di categoria. Anche quest’anno la manifestazione, con le tappe di Monte Argentario e Orbetello, è inserita nel master toscano Uisp di mountain bike cross country, insieme al Trofeo 10 Comuni.

Il campionato d’inverno di mountain bike è promosso dal comitato Uisp di Grosseto con il patrocinio della Provincia di Grosseto e dei Comuni di Grosseto, Monte Argentario e Orbetello. L’organizzazione tecnica delle prove è affidata a Mt Bike Argentario, Polisportiva Orbetello Scalo, Bassi Bike Racing Team e Team Bike Santa Fiora, che per ogni gara predisporranno propri volantini con tutte le informazioni logistiche.

L’iscrizione alla singola gara costa 17 euro con invio anticipato di tessera valida 2025/26 e ricevuta di versamento, oppure 22 euro con pagamento la mattina stessa dell’evento. È previsto anche un abbonamento all’intero campionato al costo di 55 euro da versare entro il 18 dicembre 2025, tramite bonifico sul conto intestato a Uisp Grosseto, indicando in causale campionato invernale mtb 2026 e le prove a cui si intende partecipare; l’abbonamento non potrà essere sottoscritto il giorno della prima gara.

Sono ammesse tutte le categorie amatoriali maschili dagli Allievi (13-18 anni) fino alla M8 (65 anni e oltre), oltre a una categoria unica femminile. In ogni prova saranno assegnati punteggi a scalare ai primi 15 di ogni categoria, con punteggio doppio nelle ultime due gare e bonus fedeltà di 15 punti per chi prenderà il via in tutte le tappe.

Possono partecipare i tesserati Uisp, Fci amatori ed enti di promozione riconosciuti dal Coni, in regola con il tesseramento; per gli agonisti Fci è richiesta almeno la copia della richiesta di tesseramento. In caso di maltempo o calamità, l’organizzazione potrà annullare o rinviare una prova: le gare annullate non saranno valide per le classifiche.

In ogni tappa saranno premiati i primi tre di categoria, con obbligo di ritiro personale del premio durante la cerimonia, pena lo scorrimento della premiazione agli atleti immediatamente seguenti in classifica. La premiazione finale del campionato si svolgerà nella sede Uisp di Grosseto, con riconoscimenti ai primi tre di ogni categoria e maglia celebrativa per i vincitori.