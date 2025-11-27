Entrare in un’edicola oggi è raro. I giornali si vendono la metà di un tempo, le tirature sono crollate di oltre il 50% in dieci anni, e perfino i tabaccai non tengono più i francobolli, perché – testuali parole – “tanto, ormai, chi li chiede?”. Le lettere scritte a mano sono praticamente estinte, sostituite da email, messaggi vocali, notifiche. E la stampa? In generale, si stampa il 30% in meno rispetto a dieci anni fa, con interi comparti della carta che si sono ridimensionati drasticamente.

La digitalizzazione ha invaso tutto: il modo in cui leggiamo, quello in cui comunichiamo, quello in cui studiamo.

E nelle scuole? Stessa storia. I ragazzi non usano più il diario: c’è il registro elettronico. Non prendono più appunti a mano: ci sono tablet, PC e app sempre più evolute. La scrittura a mano è diventata un optional, quasi una stramberia romantica. Eppure, togli la carta… e togli qualcosa di più profondo.

Digitalizzare ha portato benefici? Sì. Ma anche un prezzo da pagare. È vero, abbiamo ottenuto alcuni vantaggi:

– Meno carta prodotta, meno impatto ambientale.

– Processi più veloci, più efficienti, più “smart”.

– Costi abbattuti dalla filiera della stampa.

Ma dall’altra parte: migliaia di edicole chiuse o in crisi strutturale; un calo drastico della lettura lenta, profonda, quella che costruisce davvero pensiero; una generazione che rischia di crescere senza la manualità della scrittura, che è collegata direttamente alla creatività e alla memoria a lungo termine; una società che legge sempre più in diagonale e pensa sempre meno in profondità.

E qui arriviamo alla contraddizione più affascinante. Proprio mentre la carta scompare… le agende esplodono. In mezzo a questo funerale collettivo della carta, c’è un oggetto analogico che è tornato alla grande.

Le agende di carta. Secondo i dati di mercato, infatti, le vendite di agende, taccuini e planner sono cresciute di oltre il 20% negli ultimi due anni. Un paradosso perfetto: il mondo butta via carta, ma compra agende come mai prima.

Perché? Perché la mente ha bisogno della carta. Scrivere a mano:

– aumenta la memoria fino al 20-30%;

– migliora la comprensione dei concetti complessi;

– stimola la creatività (molto più della tastiera);

– rallenta il pensiero, e quindi lo approfondisce;

– riduce l’ansia (è scientifico: scrivere calma il cervello).

E il marketing tutto questo lo ha capito benissimo e ha trasformato l’agenda in un oggetto di culto. I brand non si sono lasciati sfuggire la tendenza: agende in carta riciclata premium; linee minimal di ispirazione nordica; packaging progettati per essere instagrammabili; edizioni limitate che trasformano il taccuino in un oggetto di lifestyle.

Siamo oltre l’agenda: siamo nel territorio del marketing identitario. Comprare un’agenda non è un gesto pratico: è una dichiarazione di stile.

Ecco perché le agende stanno tornando: perché il digitale è comodo, sì, ma la mente ha bisogno di carta per funzionare bene.

E il futuro? Se non corriamo ai ripari… prepariamoci a una generazione meno creativa. I dati sulla scuola sono preoccupanti:

gli studenti che prendono appunti con tablet ricordano meno rispetto a chi scrive a mano; la scrittura digitale riduce la capacità di sintesi e di ragionamento; il diario elettronico elimina la gestione autonoma del tempo, che invece si impara dalla carta.

Insomma stiamo togliendo ai ragazzi uno degli strumenti fondamentali del pensiero.

E allora mentre tutti sventolano il digitale come rivoluzione culturale, la vera rivoluzione di oggi è tornare a una pagina di carta. Insomma se volete una mente più creativa, più libera, più profonda? Usate l’agenda. Punto.

In un mondo che ha perso i francobolli, ha dimezzato i giornali, e stampa sempre meno, la carta dell’agenda è uno strumento per il futuro. E se c’è qualcosa che dobbiamo favorire nelle aziende e nelle scuole, non è l’ennesima app.

E’ solo una pagina bianca e una penna.

Marketing Antipatico

Marketing Antipatico

Marco Gasparri

