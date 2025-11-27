GROSSETO – In programma nuovi interventi da parte dell’Acquedotto del Fiora (AdF) in provincia di Grosseto.

Lunedì 1 dicembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Martiri della Niccioleta, originariamente previsto per il 24 novembre ma rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. I lavori sono in programma dalle 14 alle 19.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Camilletta, Cimitero, Carceri, Città Nuova, Parco Poggio e tutta via Martiri della Niccioleta e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 19.30.

Martedì 2 dicembre è previsto poi un intervento di distrettualizzazione della rete idrica a Marroneto, nel comune di Santa Fiora. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 15.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Marroneto. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 15.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.