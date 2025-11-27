FOLLONICA – Il Comune comunica che da lunedì 1 dicembre 2025, proseguiranno i lavori di realizzazione del tratto di fognatura bianca tra via del Cassarello e la Colonia Marina, con interessamento della rotatoria di via del Cassarello.
Coloro che provengono da viale Europa e via Palermo non potranno percorrere la rotatoria per andare in via del Cassarello direzione Casone. Per coloro che provengono da via della Repubblica verso il Casone, sarà necessario andare in via delle Collacchie, girare a sinistra in via d’Iseo dopo il distributore, riprendere via Lago di Bracciano per ritrovarsi sulla rotatoria.