SANTA FIORA – Le piccole agoniste della White Gym Amiata protagoniste alla Coppa Toscana con risultati di peso. Fra le Allieve 3 LB3 Miriam Boscagli ha fatto suo, con una prestazione esemplare, il titolo di Campionessa Toscana; vice campionessa nella stessa categoria Greta Quattrini. Fra le Allieve 2 medaglia d’argento a pari merito per Margot Laghi e Daria Boscagli. Titolo di vice campionessa, fra le Allieve 4, per Domitilla Di Donato. Infine, terzo piazzamento assoluto per la piccola Mia Straiano fra le Allieve 1.

“Siamo orgogliosi di queste giovani ginnaste – ha commentato il presidente Lucio Fabbini – che in ogni competizione si distinguono in modo esemplare sotto le ali dell’allenatrice Bianca Macarri. Passione, determinazione, sacrificio, rispetto, squadra tra bimbe e allenatrice, genitori e staff. Questo è un mix ottimale per crescere. Complimenti a tutte”.