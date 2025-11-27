MANCIANO – «Hannah Lesch è stata aggredita verbalmente dal presidente del circolo di Fratelli d’Italia Enzo Vincio» a raccontare la vicenda è il capogruppo di opposizione in consiglio comunale a Manciano Rossano Galli.

Il tutto sarebbe nato dalla votazione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, votazione da cui l’assessore di Fratelli d’Italia si sarebbe astenuto.

La mozione presentata dalla minoranza consiliare di Manciano nel Consiglio comunale di oggi ribadiva la necessità di “…rafforzare la posizione già espressa dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 225 del 23 ottobre 2025, affinché l’intera rappresentanza cittadina, attraverso il Consiglio, si unisca in questo atto di riconoscimento dello Stato di Palestina…”.

«Dopo un lungo dibattito, serio e condiviso – scrive Galli -, al momento della votazione si è verificato un repentino cambio di posizione da parte dell’unico assessore presente di Fratelli d’Italia, Andrea Caccialupi (Daniela Vignali assente), che si è inspiegabilmente astenuto, nonostante avesse votato a favore lo stesso identico atto durante la seduta di Giunta».

«La discussione si è accesa e il vicesindaco Roberto Bulgarini (il sindaco era assente) ha cercato di riportare l’aula a un corretto funzionamento e grazie al voto favorevole del resto della maggioranza, la mozione è stata comunque approvata».

«Fratelli d’Italia evidentemente non tollerava l’idea che i propri esponenti potessero votare in contrasto con la linea della presidente Meloni. Non a caso il presidente della sezione locale, Enzo Vincio, ha mostrato subito evidente nervosismo tra il pubblico, tanto da essere richiamato addirittura dal presidente del Consiglio. Terminata la seduta, è arrivato ad attaccare verbalmente l’intera minoranza consiliare, rivolgendosi in modo del tutto inopportuno alla consigliera Lesch, tirando in ballo la sua provenienza straniera» continua Galli.

«Mi rammarica che un atto di così grande umanità sia stato macchiato da un mero interesse di parte. Il Consiglio comunale di Manciano ha perso una grande occasione di unanimità e condivisione su un tema così urgente e drammatico per l’intera umanità».

«Nei banchi del Consiglio abbiamo trovato dei bellissimi lavori realizzati dai bambini delle scuole in occasione della Giornata della gentilezza. Evidentemente, qualcuno ha ancora molto da imparare» conclude Rossano Galli.